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BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta: "İsrail'in Saldırıları Kabul Edilemez"

Destici, Sivas'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve barış yanlısı mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 14:21
BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta: "İsrail'in Saldırıları Kabul Edilemez"

Destici'den İsrail'e Sert Tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kabul edilemez olarak nitelendirdi. "Elbette ki barıştan ve ateşkesten yanayız. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar da bu haydutluğu kimsenin yanına kar olarak bırakmamalıdır ve herkes yaptığının bedelini uluslararası mahkemelerde ödemelidir," dedi.

Dünyanın Gündemi: İran ve İsrail Saldırıları

Sivas Belediyesine ait sosyal tesislerde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Destici, dünya gündeminde İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar ve İran’ın karşılığına dikkat çekti. Destici, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını, katliamlarını ve soykırımlarını kınayarak, "Bunun uluslararası bir meşruiyeti yok ve tamamen bir haydut devlet mantığıyla hareket ediyor" şeklinde konuştu.

İsrail ve Nükleer Silahlar Üzerine Değerlendirme

Destici, İsrail'in İran’ın nükleer silah programını bahane ederek saldırılarına devam ettiğini ifade etti. Destici, "Bunu sadece İran mı uyguluyor? Amerika, Fransa, Almanya gibi diğer ülkelerde de nükleer silahlar yok mu? Eğer bu bir tehditse nükleer programları bütün ülkelerin durdurması lazım" dedi.

Türkiye'nin Güvenliği

Destici, Türkiye’nin, diğer ülkeler tarafından hedef olabileceğini belirterek, "İran'ı halledebilirlerse mutlaka hedef Türkiye olacaktır. Türkiye, başta ABD olmak üzere emperyalist güçler için en büyük engellerden biridir" vurgusu yaptı. Ayrıca, devletin bu tehditleri göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri aldığını sözlerine ekledi.

Milli Birlik ve Barış Vurgusu

Destici, iç siyasetteki eleştirilerin normal olduğunu ancak milli güvenlik ve dış politika söz konusu olduğunda Türkiye’nin birlik olması gerektiğini belirtti. BBP'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun partinin adını "Büyük Birlik" koymasının temel sebebinin bu olduğunu ifade etti.

İsrail'in saldırılarını sert bir dille kınayan Destici, "Barış ve ateşkes istiyoruz. Bunu sadece Türkiye için değil, tüm bölge ve dünya için istiyoruz. Cezai müeyyideler mutlaka uygulanmalıdır" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da programa katıldı. Destici, basın toplantısının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin taleplerini dinledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), Sivas Belediyesine ait sosyal tesislerde sivil toplum...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), Sivas Belediyesine ait sosyal tesislerde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), Sivas Belediyesine ait sosyal tesislerde sivil toplum...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), Sivas Belediyesine ait sosyal tesislerde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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