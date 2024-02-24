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BBP Lideri Destici’den Cumhur İttifakı Açıklaması

Mustafa Destici, BBP Genel Başkanı olarak ülkenin ve milletin geleceğini korumak için çalıştıklarını belirtti. Destici, “Ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali, kardeşliği ve birliği bizim için esastır. Belediye hizmetlerinde de bu değerlere uyuyoruz.” diye konuştu.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 18:04
BBP Lideri Destici’den Cumhur İttifakı Açıklaması

Destici: Yapabileceğimiz şeylerin sözünü veriyoruz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas’ın Suşehri ilçesinde partisinin proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Destici, yapamayacakları hiçbir vaatte bulunmadıklarını, neyi yapabileceklerse onu söylediklerini ifade etti.

“Bugün burada yapacaklarımızın sözünü veriyoruz. Biz Cumhur İttifakı içindeyiz. Cumhur İttifakı büyük şehirlerde ortak aday çıkardı ama diğer şehirlerde her parti kendi adayıyla yarışıyor. Mesela Sivas merkezde Büyük Birlik Partisi’nin de belediye başkan adayı var, AK Parti’nin de, MHP’nin de. Suşehri’nde de durum aynı. O yüzden burada seçimi siz yapacaksınız. Hangi partinin belediye başkan adayı daha iyi işler yapmışsa, daha tecrübeliyse, daha deneyimliyse ve hangi partinin genel başkanı buraya gelip size söz vermişse ona oy vereceksiniz.”

Destici, ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını belirtti. Destici, “Biz Büyük Birlik Partisi, Alperenler olarak, devletin, ülkenin, milletin, kardeşliğin ve birliğin yanındayız. Belediye hizmetlerinde de bunu önceliyoruz. Biz diyoruz ki ilkeli belediyecilik istiyorsanız Büyük Birlik Partisi’nin adayını seçeceksiniz. Şeffaf belediyecilik istiyorsanız Büyük Birlik Partisi’nin adayını seçeceksiniz. Temiz belediyecilik istiyorsanız Büyük Birlik Partisi’nin adayını seçeceksiniz.” dedi.

Toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, İl Başkanı Ahmet Polat ve Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel ile partililer katıldı

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