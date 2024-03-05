BBP Lideri Destici’den kaza sonrası ilk açıklama: "Tedavim devam ediyor”

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) lideri Mustafa Destici, seçim kampanyası sırasında dün bir trafik kazası yaşadı. Destici’nin yolculuk ettiği minibüs, Tokat mitingine giderken Reşadiye’ye 15 kilometre kala kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.
HASTANEDEN ÇIKTI
Mustafa Destici, Tokat Devlet Hastanesi’nden taburcu oldu ve durumu hakkında bilgi verdi: “Ayağımdaki çatlak nedeniyle ödem oluştu. İlaçla tedavi sürecim devam ediyor.” şeklinde konuştu.
Mustafa Destici’nin yanı sıra, koruması, sürücüsü ve BBP’nin Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar da kazada yaralanmıştı.