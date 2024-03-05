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BBP Lideri Destici’den kaza sonrası ilk açıklama: "Tedavim devam ediyor”

BBP’nin lideri Mustafa Destici’nin de yer aldığı makam aracının karıştığı korkunç kazada 4 kişi yaralandı. Hastane sürecinin ardından taburcu edilen Destici, ‘Ayağımdaki çatlak nedeniyle ödem oluştu. İlaçla tedaviye devam ediliyor.’ ifadesini kullandı.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:26
BBP Lideri Destici’den kaza sonrası ilk açıklama: "Tedavim devam ediyor”

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) lideri Mustafa Destici, seçim kampanyası sırasında dün bir trafik kazası yaşadı. Destici’nin yolculuk ettiği minibüs, Tokat mitingine giderken Reşadiye’ye 15 kilometre kala kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

HASTANEDEN ÇIKTI

MUSTAFA DESTİCİ TABURCU OLDU

Mustafa Destici, Tokat Devlet Hastanesi’nden taburcu oldu ve durumu hakkında bilgi verdi: “Ayağımdaki çatlak nedeniyle ödem oluştu. İlaçla tedavi sürecim devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Mustafa Destici’nin yanı sıra, koruması, sürücüsü ve BBP’nin Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar da kazada yaralanmıştı. 

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