BBP Lideri Destici: Sivas, Türkiye Cumhuriyeti'nin Teminatı — Sivas Kongresi 106. Yılı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü töreninde Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde konuştu. Destici, 4 Eylül 1919'da başlayan, resmi kayıtlara göre 7 gün süren ve 11 Eylül 1919'da sonuç bildirgesinin yayınlanmasıyla kapanan Sivas Kongresi'nin 106. yılının coşkuyla kutlandığını söyledi.

Sivas, o gün de bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, milletimizin birlikte, hür ve bağımsız bir şekilde var olma iradesinin, inançlarımıza, değerlerimize, kültürümüze, ülkemize ve milletimize yönelen tehditlerin karşısındaki en önemli teminatlarından ve güçlerinden birisi olmuştur.

Destici, Kurtuluş Savaşı'nın tarihçiler tarafından kadim Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edildiğini vurguladı. Herkesin her şeyin bittiğini zannettiği noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Tamimi'nde ifade ettiği Milletin istiklalini, yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır cümlesinin milletimizin birlikte, hür ve bağımsız olarak var olma iradesini ortaya koyduğunu söyledi. Milli Mücadele'nin her aşamasında inanç, kararlılık ve iradenin yanında bir devlet aklı ve stratejik zekâ bulunduğunu belirtti.

Destici, Sivas Kongresi'nin yenik çıkılan Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, ülkenin işgal güçlerinden temizlenip Cumhuriyet'le sonuçlandırılan Milli Mücadele'nin en önemli adımlarından biri olduğunu aktardı. Atatürk'ün Sivas Kongresi'nin önemini Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi cümlesiyle ifade ettiğini anımsatarak, kongrenin yeri ve zamanlamasının asla tesadüf olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Sivas bu milletin ve ülkenin teminatı olmaya devam edecektir

Destici, Kongreler dönemi bitti, cemiyetleri birleştirdik, başlıyoruz cümlesinin Sivas'ta söylenmesinin, şehrin jeopolitik önemi ve Sivas halkının Milli Mücadele'ye verdiği olağanüstü destek sayesinde mümkün olduğunu dile getirdi. Bize göre bu, başka bir işgal tehdidi ve başka bir beka meselesidir.

Konuşmasında, bugün de Sevr hayalleri kuranlar ve ülkenin birliği, bütünlüğü ile Cumhuriyet'in temel niteliklerini tartışmaya açmaya çalışan siyasi bölücülere karşı Türk milletinin buna müsaade etmeyeceğini, millet olarak gücün yettiği ölçüde karşı durup direneceklerini ifade etti. Samsun'un, Amasya'nın, Erzurum'un, Sivas'ın ve Anadolu ile Trakya'nın bütününün aynı azim ve kararda olduğuna inandığını belirterek Kürt'ü, Türkmen'i, Alevisi ve Sünnisi ile aziz milletine güven duyduğunu söyledi.

Destici, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde, zafer, hürriyet ve devlet armağan eden kahramanları, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kongre'nin katılımcılarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirtti ve rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kara sevdası Sivas'ımızı ve Türk milletini sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum sözleriyle anma ve selamını iletti.

