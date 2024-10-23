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BBP Lideri Destici, Terör Saldırısında Yaralananları Ziyaret Etti

Mustafa Destici, terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret ederek birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 22:51
BBP Lideri Destici, Terör Saldırısında Yaralananları Ziyaret Etti

BBP Genel Başkanı Destici, Yaralıları Ziyaret Etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilkent Şehir Hastanesinde terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Destici, "İnşallah bu terör belasının yine birlik ve beraberlikle, kararlı bir mücadeleyle üstesinden geleceğiz," şeklinde konuştu.

Terör Saldırısını Lanetledi

Destici, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Zahide Hanımefendi örneği vererek, "37 yaşında eşinin doğum günü çiçeğini almak için gittiğinde orada bombanın patlamasıyla hayatını kaybediyor. Her bir şehidimizin ayrı bir hikayesi var," ifadelerini kullandı.

Yaralılara Geçmiş Olsun Dilekleri

Sincan Devlet Hastanesi'nde de yaralıları ziyaret ettiklerini belirten Destici, "Her iki hastanede tedavi gören yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik," dedi. Destici, "Allah milletimizi, memleketimizi, devletimizi, tüm insanlarımızı her türlü bu tür kahpe saldırılardan ve kötülüklerden muhafaza eylesin inşallah. Ülkemize büyük geçmiş olsun," şeklinde konuştu.

BBP'nin Duruşu

Destici, TUSAŞ ziyareti sırasında, BBP olarak her zaman devletin, güvenlik güçlerinin ve aziz milletin yanında olduklarını belirterek, terör belasıyla kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini vurguladı.

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