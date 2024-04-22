BBP Lideri Mustafa Destici'den yerel seçim değerlendirmesi: Erken seçim İçin tarih verdi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, son yerel seçimlerin ardından önemli açıklamalarda bulundu ve seçim sonuçlarını değerlendirdi. Destici, Cumhur İttifakı'nın istediği başarıyı elde edemediğini kabul ederken, erken seçim tahmini için 2027 yılını işaret etti.



Katıldığı bir programda konuşan Destici, partisinin önceki yerel seçimlere göre önemli bir başarı elde ettiğini vurguladı. Özellikle Sivas gibi büyükşehir olmasa da önemli bir şehri kazanmalarının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Ancak, bazı büyükşehirlerde beklenen başarıyı yakalayamamanın üzüntüsünü de dile getirdi.

Destici, Cumhur İttifakı'nın başarısızlığına ilişkin olarak, "CHP erken seçim talebinde bulunmaz çünkü aldığı yüzde 37 oy kendi oyu değil sadece." şeklinde açıklamalarda bulundu. Ancak, erken seçim için 2027 yılını işaret ederek, "Anayasa değişse de değişmese de 4 yıl sürmez." dedi.

Son olarak, siyasi atmosferdeki olumlu gelişmelere dikkat çeken Destici, Erdoğan'ın kabul edeceğini söylemesi ve diğer siyasi liderlerin uzlaşı çağrılarını olumlu bulduğunu belirtti.