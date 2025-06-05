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BBP ve Alperen Ocakları, Yazıcıoğlu'nun Kabrini Ziyaret Etti

BBP ve Alperen Ocakları, Kurban Bayramı öncesinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Dua ve dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 15:15
BBP ve Alperen Ocakları, Yazıcıoğlu'nun Kabrini Ziyaret Etti

BBP, Yazıcıoğlu'nu Kabri Başında Andı

Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, Kurban Bayramı arifesinde partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulundu.

Katılımcılar Dolu Dizi Oldu

Tacettin Dergahı'ndaki ziyarete, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, partililer, vakıf temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ziyaret kapsamında, Yazıcıoğlu'nun kabrine gül ve karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı.

Başkan Destici’nin Mesajı

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Eren, hac vazifesi için Kurban Bayramı süresince Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde bulunacak olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin selamlarını iletti. Eren, her yıl olduğu gibi bu bayram arifesinde de Yazıcıoğlu'nu, kabri başında şükranla andıklarını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) ile Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfınca, Kurban...

Büyük Birlik Partisi (BBP) ile Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfınca, Kurban Bayramı arifesinde, partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulundu. Tacettin Dergahı'ndaki ziyarete, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren (sol 5) ile partililer, vakıf temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) ile Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfınca, Kurban...

Büyük Birlik Partisi (BBP) ile Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfınca, Kurban Bayramı arifesinde, partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulundu. Tacettin Dergahı'ndaki ziyarete, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren (sol 5) ile partililer, vakıf temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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