BBS'de B2B Pazarlama ve Satış Eğitimi — Değer Odaklı Stratejiler

BBS'de 'B2B Satış ve Pazarlama: Değer Odaklı Stratejilerle Müşteri Kazanımı' Eğitimi

Bursa Business School (BBS), firmaların geleceğe hazırlanması amacıyla düzenlediği eğitim programlarına bir yenisini ekledi. Uludağ’daki merkezin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "B2B Satış ve Pazarlama: Değer Odaklı Stratejilerle Müşteri Kazanımı" eğitimi, çok sayıda firma temsilcisinin katılımıyla tamamlandı.

Eğitimin İçeriği ve İlk Gün

Eğitimin ilk gününde pazarlama perspektifiyle müşteriye ulaşma stratejileri, doğru segmentasyon ve değer önerisi geliştirme konuları ele alındı. Katılımcılar, Aim-Pain-Gain modeli üzerinden müşterinin hedefleri, sorunları ve beklentileri analiz etme yöntemlerini öğrendi.

İkinci Gün: Satış Süreci ve Uygulamalı Teknikler

Eğitimin ikinci günü, satış sürecinin yapı taşları, müzakere teknikleri, takip stratejileri ve güven inşasının önemi üzerinde uygulamalı çalışmalarla sürdü. Katılımcılar, saha odaklı yaklaşımlar ve satışın gerçekleştirilmesine yönelik pratik yöntemlerle eğitimden faydalandı.

Eğitmen Vurguları

Dr. Yusuf Soner (Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi) satış ve pazarlamayı firmalar için stratejik disiplinler olarak tanımladı ve bu iki alanın proje yönetimi niteliği taşıdığına dikkat çekti. Soner, eğitimin anlatımında şu noktaları öne çıkardı:

Dr. Yusuf Soner: "Satış bir sonuçtur; asıl mesele müşterinin değerini anlamak, güven inşa etmek ve çözüm ortağı olabilmektir. Müşteriyle masada değil, sahada kazanırsınız. Müşterinin ne istediğini öğrenmek ve ona adapte olan ve rakipte olmayanı geliştirmek önemli. Bunu sadece ürünü olarak düşünmemek gerekiyor. Ürün ve hizmet de bu işin bir parçası. Pazarlama talebi oluşturmak, satış da bu talebi realize etmektir."

Soner ayrıca Bursa Business Schoolun kent ve ülke ekonomisi için taşıdığı önemi vurgulayarak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)nu tebrik etti: "Uludağ’da çok önemli bir merkez hayata geçti. Dünyada büyük bir dönüşüm yaşanırken eski bildiklerimizle ilerleyemeyeceğimiz çok açık. Yeni ekonomiye hızla adapte olmamız lazım. Bursa Business School bu yolculukta firmalara rehberlik eden çok güçlü ve özel bir merkez."

Katılımcı Görüşleri

AVG Otomotiv Kurucusu Barış Güler, BTSO’nun eğitim organizasyonlarını yakından takip ettiğini belirterek: "Bursa Business School’a ilk defa geldim. Burada çok önemli bir eğitim üssü oluşturulduğunu söyleyebilirim. Burada sunulan imkanlardan tüm iş dünyası temsilcilerinin faydalanması gerektiğini düşünüyorum."

Burpol Satış Mühendisi Tuğba Gencan ise organizasyonu faydalı bulduğunu belirterek merkezin kapsamlı ve nitelikli eğitimler sunduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, BBS’nin düzenlediği bu program, firmalara değer odaklı pazarlama ve satış stratejileri konusunda hem teorik hem uygulamalı kazanımlar sağlayarak, işletmeleri yeni ekonomiye hazırlama misyonunu pekiştirdi.

