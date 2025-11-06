BBS'de B2B Pazarlama ve Satış Eğitimi — Değer Odaklı Stratejiler

Bursa Business School’da düzenlenen B2B satış ve pazarlama eğitimi, Aim-Pain-Gain modeli, doğru segmentasyon ve uygulamalı satış teknikleriyle firmalara rehberlik etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:44
BBS'de B2B Pazarlama ve Satış Eğitimi — Değer Odaklı Stratejiler

BBS'de 'B2B Satış ve Pazarlama: Değer Odaklı Stratejilerle Müşteri Kazanımı' Eğitimi

Bursa Business School (BBS), firmaların geleceğe hazırlanması amacıyla düzenlediği eğitim programlarına bir yenisini ekledi. Uludağ’daki merkezin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "B2B Satış ve Pazarlama: Değer Odaklı Stratejilerle Müşteri Kazanımı" eğitimi, çok sayıda firma temsilcisinin katılımıyla tamamlandı.

Eğitimin İçeriği ve İlk Gün

Eğitimin ilk gününde pazarlama perspektifiyle müşteriye ulaşma stratejileri, doğru segmentasyon ve değer önerisi geliştirme konuları ele alındı. Katılımcılar, Aim-Pain-Gain modeli üzerinden müşterinin hedefleri, sorunları ve beklentileri analiz etme yöntemlerini öğrendi.

İkinci Gün: Satış Süreci ve Uygulamalı Teknikler

Eğitimin ikinci günü, satış sürecinin yapı taşları, müzakere teknikleri, takip stratejileri ve güven inşasının önemi üzerinde uygulamalı çalışmalarla sürdü. Katılımcılar, saha odaklı yaklaşımlar ve satışın gerçekleştirilmesine yönelik pratik yöntemlerle eğitimden faydalandı.

Eğitmen Vurguları

Dr. Yusuf Soner (Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi) satış ve pazarlamayı firmalar için stratejik disiplinler olarak tanımladı ve bu iki alanın proje yönetimi niteliği taşıdığına dikkat çekti. Soner, eğitimin anlatımında şu noktaları öne çıkardı:

Dr. Yusuf Soner: "Satış bir sonuçtur; asıl mesele müşterinin değerini anlamak, güven inşa etmek ve çözüm ortağı olabilmektir. Müşteriyle masada değil, sahada kazanırsınız. Müşterinin ne istediğini öğrenmek ve ona adapte olan ve rakipte olmayanı geliştirmek önemli. Bunu sadece ürünü olarak düşünmemek gerekiyor. Ürün ve hizmet de bu işin bir parçası. Pazarlama talebi oluşturmak, satış da bu talebi realize etmektir."

Soner ayrıca Bursa Business Schoolun kent ve ülke ekonomisi için taşıdığı önemi vurgulayarak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)nu tebrik etti: "Uludağ’da çok önemli bir merkez hayata geçti. Dünyada büyük bir dönüşüm yaşanırken eski bildiklerimizle ilerleyemeyeceğimiz çok açık. Yeni ekonomiye hızla adapte olmamız lazım. Bursa Business School bu yolculukta firmalara rehberlik eden çok güçlü ve özel bir merkez."

Katılımcı Görüşleri

AVG Otomotiv Kurucusu Barış Güler, BTSO’nun eğitim organizasyonlarını yakından takip ettiğini belirterek: "Bursa Business School’a ilk defa geldim. Burada çok önemli bir eğitim üssü oluşturulduğunu söyleyebilirim. Burada sunulan imkanlardan tüm iş dünyası temsilcilerinin faydalanması gerektiğini düşünüyorum."

Burpol Satış Mühendisi Tuğba Gencan ise organizasyonu faydalı bulduğunu belirterek merkezin kapsamlı ve nitelikli eğitimler sunduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, BBS’nin düzenlediği bu program, firmalara değer odaklı pazarlama ve satış stratejileri konusunda hem teorik hem uygulamalı kazanımlar sağlayarak, işletmeleri yeni ekonomiye hazırlama misyonunu pekiştirdi.

İŞ DÜNYASININ YAŞAM BOYU EĞİTİM ÜSSÜ BURSA BUSİNESS SCHOOL (BBS), FİRMALARI GELECEĞE HAZIRLAMAK...

İŞ DÜNYASININ YAŞAM BOYU EĞİTİM ÜSSÜ BURSA BUSİNESS SCHOOL (BBS), FİRMALARI GELECEĞE HAZIRLAMAK AMACIYLA KURGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARINA TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR. BBS’DE DÜZENLENEN ‘B2B SATIŞ VE PAZARLAMA: DEĞER ODAKLI STRATEJİLERLE MÜŞTERİ KAZANIMI" EĞİTİMİ İLE KATILIMCILARA ÖNEMLİ BİLGİLER VERİLDİ.

İŞ DÜNYASININ YAŞAM BOYU EĞİTİM ÜSSÜ BURSA BUSİNESS SCHOOL (BBS), FİRMALARI GELECEĞE HAZIRLAMAK...

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Emniyeti'nden Uyuşturucuyla Mücadelede Etkin Farkındalık Çalışmaları
2
Ağrı’da Köy Yolları Kilit Parke Taşıyla Yenileniyor — Ziyaret Köyü'nde 10 Bin m² Tamamlandı
3
Arnavutköy'de İstinat Duvarı Gece Yarısı Çöktü — İki Binada Hasar
4
2026 Hac Kura Sonuçları Açıklandı — 1 milyon 799 bin 836 Başvuru, 84 bin 942 Kontenjan
5
Mersin'de Motosiklet Kazası: Köpeğin Sadakati Görenleri Etkiledi
6
Pompeiopolis 2 Bin Yıllık Tarihi Yapay Zeka ile Canlandırıldı
7
Diyarbakır'da Afet Farkındalık Eğitimleri Okullarda Devam Ediyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek