Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu

Bedelli askerlik yapacak yükümlülerin 2024 yılındaki celp dönemleri ve birlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınıflandırma sonuçlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bedelli askerlik yerlerinin belli olduğu duyuruldu. 

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda bedelli askerlik yapacak yükümlülerin 2024 yılındaki celp dönemleri ve birlik yerlerinin dışarıdan müdahale olmadan yazılım aracılığıyla sınıflandırma kurulu tarafından belirlendiğini aktarıldı.

İlgili kişiler sonuçlara e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden ulaşılabileceği belirtildi. Ayrıca, istenmesi halinde celp dönemi değişikliğinin kontenjanlara bağlı olarak e-Devlet 'Askerliğim' uygulaması ve askerlik şubeleri aracılığıyla yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

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