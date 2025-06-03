Bedelli Askerlik Uygulamasının Aşamaları Görüntülendi

Bedelli Askerlik Uygulaması: Eğitim Sürecine Genel Bakış

SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'de 6 yıl önce kalıcı hale getirilen bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, 28 günlük temel eğitim ve yemin töreninin ardından terhis olmaktadır.

Askeralma Kanunu ve Uygulama Süreci

2019 yılında yürürlüğe giren Askeralma Kanunu ile bedelli askerlik uygulaması resmi olarak kalıcı hale geldi. Bu uygulama sayesinde yükümlüler, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerine başvurarak yoklama işlemlerini tamamlandıktan sonra bedelli askerlikten yararlanabilmektedir.

Eğitim İçeriği ve Disiplin

Kendilerine belirlenen askeri komutanlıklara teslim olan yükümlüler, 28 günlük eğitim süreleri boyunca spor ve atış eğitiminin yanı sıra birçok temel askeri bilgiyi ve disiplini de öğrenmektedir. Askerler, bu süreçte edindikleri bilgilerle daha donanımlı bireyler haline gelmektedirler.

Bedelli askerlik uygulaması, Türkiye'deki askerlik sistemine önemli bir katkı sağlamaktadır.

Türkiye'de 6 yıl önce kalıcı hale getirilen bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, 28 günlük temel eğitim ve yemin töreninin ardından terhis oluyor. AA ekipleri, bedelli askerlik uygulamasının, erlerin kışlaya teslim olmasından eğitimlere ve yemin törenine kadar bütün süreçlerini görüntüledi.

Türkiye'de 6 yıl önce kalıcı hale getirilen bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, 28 günlük temel eğitim ve yemin töreninin ardından terhis oluyor. AA ekipleri, bedelli askerlik uygulamasının, erlerin kışlaya teslim olmasından eğitimlere ve yemin törenine kadar bütün süreçlerini görüntüledi.