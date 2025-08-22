DOLAR
Bekin: Bartholomeos'un 'Ekümenik' Sıfatı Lozan'a ve Milli Güvenliğe Aykırı

Doğan Bekin, Bartholomeos'un 'ekümenik' sıfatı kullanımını Lozan'a aykırı ve Türkiye'nin milli güvenliğine müdahale olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:25
Bekin: Bartholomeos'un 'Ekümenik' Sıfatı Lozan'a ve Milli Güvenliğe Aykırı

Meclis'te tepki ve uyarı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un uluslararası platformlarda kullandığı 'ekümenik' sıfatına yönelik sert eleştirilerini Meclis'te düzenlediği basın toplantısında dile getirdi.

Bekin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Bartholomeos ile görüşmesinde bu sıfatın kullanılmasını eleştirerek, bunun "Türkiye'nin milli güvenliğini aşındırmaya yönelik doğrudan bir müdahale girişimi" olduğunu savundu.

Lozan vurgusu ve iddialar

Milletvekili Bekin, Lozan Anlaşması'na atıfta bulunarak, "Lozan Anlaşması'nda 'Fener Rum Ortodoks Kilisesi'ne hiçbir şekilde özel statü, hak, yetki ve imtiyaz verilmediğini" ifade etti. Bekin, 1923 yılında Rum Patrikhanesi'nin kaza-i idari şahsiyet ve imtiyazlarının lağvedildiğini, patriklere sadece 'başrahip' unvanı verildiğinin tescil edildiğini hatırlattı.

Bekin, Bartholomeos'un Lozan hükümlerine aykırı davranarak her alanda 'Rum Patriği' unvanını kullandığını ve buna karşılık hükümet yetkililerinin suskunluğu tercih ettiğini belirtti. Ayrıca, Bekin şöyle devam etti: "Lozan Barış Anlaşması'nın ortaya koyduğu hükümleri yok hükmünde sayan Bartholomeos, yetki aşımına giderek kendisine evrensellik atfetmesi ve 'Ekümenik Patrik' sıfatını uluslararası alanlarda kullanması kabul edilemez değildir."

Geleneksel kutlamalara eleştiri

Bekin, her yıl Sümela'da gerçekleştirilen "Meryem Ana Yortusu" kutlamaları ve ayinini de Lozan Barış Anlaşması'na aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Basın toplantısında dile getirilen bu eleştiriler, Türkiye'de Lozan'ın ruhu ve dini kurumların statüsü konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

