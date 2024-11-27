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Belçika 2024: 1833'ten Sonra En Yağışlı Yıl

Belçika, 2024'ü 1833'ten sonra kaydedilen en fazla yağışla geçiriyor. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, yağış miktarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:40
Belçika 2024: 1833'ten Sonra En Yağışlı Yıl

Belçika 2024'te Tarihi Bir Rekor Kırdı

Belçika için 2024 yılı, meteorolojik ölçümlerin başlamasından bu yana, yani 1833'ten beri kaydedilen en yüksek yağış miktarıyla dikkat çekiyor. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) yetkilisi David Dehenauw, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ülkenin 1 Ocak 2024'ten bu yana toplam 1,088.8 milimetre yağış aldığını duyurdu.

Önceki Rekoru Geride Bıraktı

Bu durum, 2024’ün, 1833'ten beri en yağışlı yıl unvanını kazanmasına sebep oldu. Dehenauw, 2001 yılında kaydedilen 1,088.5 milimetre yağış rekorunun aşıldığını açıkladı.

İklim Değişikliği Etkisi

RMI'nin verilerine göre, Belçika şimdiye kadar toplamda 189 gün boyunca yağış almış durumda. Ayrıca, iklim değişikliği nedeniyle gelecek yıl da yağış oranlarının artarak devam etmesinin olası olduğu belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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