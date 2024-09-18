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Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter'dan Lübnan'daki Saldırılara Şiddetli Kınama

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Lübnan'da yaşanan terör saldırılarını kınadı ve uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:20
Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter'dan Lübnan'daki Saldırılara Şiddetli Kınama

Belçika'nın Tepkisi: Lübnan'daki Terör Saldırısı

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Lübnan'da meydana gelen çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili olarak yaşanan terör eylemlerine şiddetle karşı çıktı.

Sosyal Medyadan Açıklama

De Sutter, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lübnan ve Suriye'de binlerce kişinin yaralanmasına yol açan bu büyük terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Şiddetin bu kadar tırmanması kabul edilemez." diye belirtti.

Uluslararası Soruşturma Talebi

Başbakan Yardımcısı, kan dökülmesinin durması gerektiğini vurgulayarak, olayla ilgili uluslararası bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu'ndan Destek

Belçika Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marc Botenga, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ülkelerini, saldırıyı "bir terör eylemi" olarak nitelendirmeye ve kınamaya davet etti.

Lübnan'daki Saldırının Ayrıntıları

Lübnan'da, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, patlamalar sonucunda 1'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 2.800 kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, olaydan İsrail'i sorumlu tutsa da henüz bir resmi açıklama gelmedi.

Artan Gerginlik

İsrail ile Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten beri süregelmekte olan çatışmalar, son günlerde daha da tırmanmaktadir.

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