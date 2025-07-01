Belçika'da Aşırı Sıcaklar İçin 'Turuncu Alarm' İlan Edildi

Belçika'da Aşırı Sıcaklar İçin 'Turuncu Alarm'

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), 1-3 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşacağı uyarısında bulunarak 'turuncu alarm' verdi. RMI’nın açıklamasına göre, ülke bugün itibarıyla Avrupa genelinde etkin olan sıcak hava dalgasının etkisine girmiş durumda.

Sıcaklıklar Tehlikeli Seviyelere Ulaşacak

Belçika'nın batı ve merkez bölgelerinde sıcaklıklar 36-37 dereceye kadar çıkabilir. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli olmaları ve önlem almaları gerektiği vurgulandı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kalp rahatsızlıkları bulunan bireyler için dış aktivitelerin sınırlandırılması önem taşıyor.

Son Uyarılar ve Geçmiş Uygulamalar

Belçika'da bu seviyede alarm, en son Ağustos 2024'te uygulanmıştı, 'kırmızı alarm' ise Ağustos 2020'de verilmişti. Bu hafta boyunca sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşmayacak olsa da, 5 gün boyunca 25 derecenin altına inmeyecek ve en az 3 gün boyunca 30 derecenin üstünde kalması bekleniyor. Bu durum, sıcak hava dalgası kriterlerini karşılıyor.

Temmuz Ayı İçin Ortalamalar

RMI, temmuz ayı için Belçika’nın günlük ortalama sıcaklığının 23 derece olacağını belirtiyor.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), 1-3 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 35 dereceyi aşacak sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini bildirerek, "turuncu alarm" verdi. Brüksel'de hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıktığı görüldü.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), 1-3 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 35 dereceyi aşacak sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini bildirerek, "turuncu alarm" verdi. Brüksel'de hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıktığı görüldü.