Belçika'da başörtüsü krizi: Başörtüsü nedeniyle işe alınmayan kadının davasında ret kararı

Brüksel Belediyesi, başörtülü olduğu için bir kadını işe almamıştı. Kadın, iş mahkemesine itiraz etmişti. Ancak mahkeme, kadının itirazını reddetti ve belediyeyi haklı buldu.