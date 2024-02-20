Belçika'da başörtüsü krizi: Başörtüsü nedeniyle işe alınmayan kadının davasında ret kararı

Başörtülü olduğu için Brüksel Belediyesi işe almadığı kadın, ayrımcılık yapıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Ulusal basının aktardığına göre, Brüksel Asliye Hukuk Mahkemesi, Aralık 2022'de verdiği kararda, belediyenin haklı olduğuna hükmetti.
Kadın, işe alınmamasını Brüksel İş Mahkemesine götürdü. Fakat mahkeme, AB Adalet Divanının kararına dayanarak kadına ayrımcılık yapılmadığını belirtti. AB Adalet Divanı, 28 Kasım 2023'te kamu kurumlarının, çalışanların iş yerlerinde dini semboller takmasını engelleyebileceğine hükmetmişti.