Belçika'da Hükümeti Kurmakla Görevli De Wever'den Flaman Bölgesi Özerkliği Vurgusu

De Wever: "Flaman Bölgesi Özerkliği Tabu Olmaktan Çıkmalı"

Belçika'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Flaman milliyetçisi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri Bart De Wever, verdiği mesajlarla dikkat çekti. De Wever, "Flaman bölgesinin özerkliği tabu olmaktan çıkarsa" başbakanlık görevini üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu.

Başbakanlık Görevine Hazırım

Yerel basında yer alan haberlere göre, partisinin Mechelen kentindeki yeni yıl etkinliğinde konuşan De Wever, başbakanlık görevini üstlendiğinde "Titanik'in bir sonraki kaptanı olarak güçsüz bir şekilde oturmaya niyetim yok" ifadesini kullandı. Ayrıca, "yapılması gerekenlerin yapılması halinde" hükümete liderlik etmeye istekli olduğunu belirtti.

Toplumsal İlerleme ve Reform İhtiyacı

De Wever, "toplumsal ilerleme" ve Flaman bölgesinin özerkliğinin tartışılmaya açılması gerektiğini vurgulayarak, bu gelişmelerin gerçekleşmesi durumunda görevi üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Önümüzdeki süreçte, iddialı tedbirler almadan ülkenin içinde bulunduğu durumu düzeltmenin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

200 Günü Aşan Hükümet Kurma Çabaları

9 Haziran 2024'te yapılan genel seçimlerin ardından birinci parti olarak çıkan N-VA lideri De Wever, Kral Philippe'ye yazılı raporunu 8 Ocak'ta sunmuştu. Koalisyon ortaklarının uzlaşmaya varamaması üzerine Kral, De Wever'in görev süresini 31 Ocak'a kadar uzatmıştı. Bu durum, eğer ay sonunda hâlâ bir mutabakat sağlanamazsa, ülkenin erken seçimle karşılaşacağı anlamına geliyor.

Müzakere Süreci

De Wever, sürecin 200 günü aşkın bir zamandır devam ettiğini ve "Süper Not" adını verdiği sosyoekonomik paket hakkında görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bu paket, Belçika'nın bütçe açığını kapatmaya yönelik tedbirleri içermekte. Avrupa Birliği (AB), Belçika'nın yüksek bütçe açığı nedeniyle disiplin süreci başlatmış durumda. Yetkililer, bütçe açığının 2029 itibarıyla 46 milyar avroya ulaşabileceğini duyurdu.

Ancak sol ve liberal partiler, De Wever'in işsizlik maaşlarıyla ilgili önerilerine karşı çıkmaktadır. De Wever, bu konularda ısrarcı olduğunu ve sorumluluk almaya hazır olduklarını sıkı bir göç politikası gerektiğini vurguladı. "Müreffeh bir Flaman ve Valonya bölgesi için çalışmalıyız" diyerek mesajını güçlendirdi.