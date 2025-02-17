Belçika'da İsrail Dışişleri Bakanı Hakkında UCM'ye Şikayet

Hind Rajab Vakfı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar hakkında savaş suçları nedeniyle UCM'ye şikayette bulundu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:39
Belçika'da İsrail Dışişleri Bakanı Hakkında UCM'ye Şikayet

Belçika'da Savaş Suçları İddiası

Hind Rajab Vakfı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar hakkında, ülkesinin Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'ne resmi şikayette bulundu.

İşlemlerin Temel Nedeni

Vakıftan yapılan açıklamada, Saar’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "kıdemli bir üyesi" olduğu ve "Filistinli sivillere yönelik kitlesel yerinden etme, toplu cezalandırma ve sistematik saldırıların" uygulayıcısı olduğu vurgulandı. Açıklamada, Saar'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve onayladığı politikaların, savaş suçlarına doğrudan ve dolaylı katılım sağladığı ifade edildi.

Hukuki Yükümlülükler ve Acil Eylem Çağrısı

İlgili açıklamada, Belçika’nın Roma Statüsü'nü imzalayan bir ülke olarak, UCM ile işbirliği yapma ve ciddi uluslararası suçlarla suçlanan kişilere karşı harekete geçme yükümlülüğünde olduğu belirtildi. "Şüpheli bir savaş suçlusunun Brüksel'i ziyaret etmesine izin vermek, uluslararası hukuka ve adaletin temel ilkelerine ihanet olacaktır" ifadesine yer verildi.

Geçmiş Şikayetler ve Sıradaki Toplantı

Gazze'de İsrail güçleri tarafından hayatını kaybeden 5 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğu adına açılan vakıf, daha önce Gazze'deki savaş suçları nedeniyle 1000 İsrail askerine karşı da UCM'ye şikayette bulunmuştu. Ayrıca, AB-İsrail Ortaklık Konseyi, gazze ve bölgedeki durumu ele almak için 24 Şubat'ta toplanacak.

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