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Belçika'daki Sığınmacı Sorunu: Barınma Krizi Derinleşiyor

Belçika'da 4 bin sığınmacı barınma bekliyor. Kriz, yıllardır çözülmeyen bir sorun haline geldi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:01
Belçika'daki Sığınmacı Sorunu: Barınma Krizi Derinleşiyor

Belçika'da Barınma Sorunu Büyüyor

Belçika, uluslararası koruma talebinde bulunan yaklaşık 4 bin sığınmacıya ev sahipliği yapmaya çalışıyor. Bu kişiler, devletin kendilerine barınacak bir yer tahsis etmesini bekliyor. Yerel medya kaynaklarının bildirdiğine göre, sığınmacıların barınma sorunları son 3 yıldır devam etmekte.

Sokaklarda Kalan Sığınmacılar

Yasal olarak barınma hakkına sahip olan bu sığınmacılar, devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sokaklarda yaşamak durumunda kalıyorlar. Barınma için bekleyenlerin sayısı, yıl başındaki 3 bin'den temmuzda 4 bine çıkmış durumda. Ülkedeki sığınmacılar için ayrılan merkezlerde toplam 35 bin 704 yatak bulunmasına rağmen, bunların %95'inin dolu olduğu öngörülüyor.

İltica Başvurularında Artış

Bu yıl başından itibaren 20 binden fazla iltica başvurusunun yapılması, son yılların en yüksek rakamı olarak kaydediliyor. Refugee Work Flanders adlı STK'nın yöneticisi Thomas Willekens, geçen yıl yalnızca eylül ve ekim aylarında 7 bin'in üzerinde başvuru yapıldığını belirtti. Willekens, "Eylül ve ekimdeki eğilim yıl boyunca devam ederse, yeni bir rekor kırmamız muhtemel," şeklinde konuştu.

Uzun Süredir Devam Eden Kriz

Belçika'daki sığınmacı krizi, barınacak yer eksikliği nedeniyle uzun bir süredir devam ediyor. Devlet, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmuş olmasını gerekçe göstererek sığınmacılara yardımcı olamıyor. Gönüllü avukatlar, yasal süreçleri Brüksel mahkemelerinde sürdürerek Belçika devletine karşı pek çok dava kazanıyor. Avukatlar, mahkeme kararlarına uyulmadığı durumları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyorlar. AİHM, birçok defa Belçika aleyhine ihtiyati tedbirler almasına rağmen, sığınmacılar hâlâ sokaklarda yaşamaya devam ediyor.

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