Belçika, Filistin'i Tanıma Konusunda Koalisyonda Anlaşma Arıyor

Belçika, Filistin Tanıması İçin Ortak Tutum Arıyor

Belçika'da federal parlamentoda düzenlenen acil nitelikli Gazze oturumu sonrası, Filistin devletini tanıma konusunda ortak bir tutum belirlenemedi.

Komisyon Toplantısı ve Gündem

Belçika Federal Parlamentosunun Dış İlişkiler Komisyonu, Gazze'deki durumu değerlendirmek üzere olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Bazı milletvekilleri, Fransa'nın Filistin'i resmen tanımayı planladığı Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) öncesinde ilerleme sağlanması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise hükümetin gelecek haftalarda Belçika'nın Gazze konusundaki tutumunu, Filistin'in tanınması ve İsrail'e yaptırım uygulanması olasılığını görüşmek üzere bir araya geleceğini söyledi.

Koalisyondaki Görüş Ayrılıkları

Hükümet koalisyonu içinde henüz fikir birliği bulunmuyor. Koalisyon ortakları CD&V, Les Engages ve Vooruit, hükümeti Filistin'i tanımaya; İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulamaya ve bazı İsrailli bakanların Belçika'ya girişini yasaklamaya çağırıyor.

Diğer ortaklar iktidar partisi N-VA ve MR ise tanınma koşullarının karşılanmadığını, yaptırımların ABD desteği olmadan etkisiz kalacağını savunarak hızlı bir eyleme karşı çıkıyor.

Gelecek haftalarda yapılacak hükümet içi görüşmeler, Belçika'nın Gazze ve Filistin konusundaki resmi duruşunun şekillenmesinde belirleyici olacak.