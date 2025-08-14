DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,52 -0,1%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.795.039,43 0,34%

Belçika, Filistin'i Tanıma Konusunda Koalisyonda Anlaşma Arıyor

Belçika parlamentosundaki acil Gazze oturumunda koalisyon ortakları Filistin tanınmasında uzlaşamadı; hükümet önümüzdeki haftalarda konuyu değerlendirecek.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:48
Belçika, Filistin'i Tanıma Konusunda Koalisyonda Anlaşma Arıyor

Belçika, Filistin Tanıması İçin Ortak Tutum Arıyor

Belçika'da federal parlamentoda düzenlenen acil nitelikli Gazze oturumu sonrası, Filistin devletini tanıma konusunda ortak bir tutum belirlenemedi.

Komisyon Toplantısı ve Gündem

Belçika Federal Parlamentosunun Dış İlişkiler Komisyonu, Gazze'deki durumu değerlendirmek üzere olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Bazı milletvekilleri, Fransa'nın Filistin'i resmen tanımayı planladığı Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) öncesinde ilerleme sağlanması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise hükümetin gelecek haftalarda Belçika'nın Gazze konusundaki tutumunu, Filistin'in tanınması ve İsrail'e yaptırım uygulanması olasılığını görüşmek üzere bir araya geleceğini söyledi.

Koalisyondaki Görüş Ayrılıkları

Hükümet koalisyonu içinde henüz fikir birliği bulunmuyor. Koalisyon ortakları CD&V, Les Engages ve Vooruit, hükümeti Filistin'i tanımaya; İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulamaya ve bazı İsrailli bakanların Belçika'ya girişini yasaklamaya çağırıyor.

Diğer ortaklar iktidar partisi N-VA ve MR ise tanınma koşullarının karşılanmadığını, yaptırımların ABD desteği olmadan etkisiz kalacağını savunarak hızlı bir eyleme karşı çıkıyor.

Gelecek haftalarda yapılacak hükümet içi görüşmeler, Belçika'nın Gazze ve Filistin konusundaki resmi duruşunun şekillenmesinde belirleyici olacak.

İLGİLİ HABERLER

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası