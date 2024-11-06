Belçika'nın Dışişleri Bakanı Lahbib'den Irkçılıkla Mücadele Sözleri

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi olarak aday gösterilmesinin ardından Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, Cezayir kökenli bir aileden geldiğini dile getirerek, Avrupa'nın eşit fırsatlar sunması gerektiğini vurguladı.

Göç Hikayesi ve AB Değerleri

Lahbib, ailesinin Cezayir'den Belçika'ya göç hikayesinden bahsederek, "77 yıl önce babam iş bulmak amacıyla Belçika'ya geldi ve bir maden ocağında çalıştı. Benim üniversiteye gitmem beklenmiyordu ama başardım. Ülkeme Dışişleri Bakanı olarak hizmet etmem de beklenmiyordu ama bunu da yaptım." şeklinde konuştu.

Sorumluluklarının Önemi

Lahbib, Avrupa'nın "eşitlik, dayanışma ve fırsat" değerleri üzerine inşa edilmiş bir topluluk olduğunu ifade ederek, bu değerleri savunmaya devam edeceğini belirtti. Eşitlik portföyüne öncelik verdiğini ve cinsiyet eşitliği, aile içi şiddeti önleme ile insan hakları gibi konularda stratejiler hazırlayacağını açıkladı.

Kriz Yönetimi ve Stratejiler

Lahbib, kriz yönetimi konusunda da, "Krizlere artık sadece tepki vermekle kalamayız," dedi ve bu konudaki stratejinin dönemin başında sunulacağını ekledi. Örneğin, İspanya'daki seller nedeniyle yaşanan kayıpların daha iyi öngörülmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze ve İnsan Hakları

Bir milletvekilinin Gazze'deki insani durumu sorması üzerine, Lahbib, BM kurumlarına destek çağrısında bulundu ve sivil nüfusun korunması gerektiğinin altını çizdi. Bazı milletvekilleri ise eşitlik alanının öneminin azalmasından endişe ettiklerini ifade etti. Lahbib bu konudaki taahhütlerini yineleyerek, "Eşitliğin önem ve sorumlulukları önceki dönemle aynı kalacak," dedi.

Gazetecilik Geçmişine Dönüş

Bir milletvekilinin, Lahbib'in gazeteci olduğu dönemdeki eylemlerini sorgulaması üzerine, Lahbib, gazetecilik mesleğinin olaylara tanıklık etmesini gerektirdiğini vurguladı. Bakan olduktan sonra ise devletin politikasına uygun hareket etmenin önemine değindi.

Lahbib ve diğer 25 Komisyon üyesi adayı, AP komitelerindeki oturumların ardından güvenoyuna tabi olacaklar. AB Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'in yeni hükümetinin aralık ayında göreve başlaması bekleniyor.