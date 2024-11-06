DOLAR
34,23 0,15%
EURO
36,72 2,2%
ALTIN
2.932,49 2,91%
BITCOIN
2.528.845,57 -6,36%

Belçika'nın Dışişleri Bakanı Lahbib'den Irkçılıkla Mücadele Sözleri

Hadja Lahbib, Avrupa Parlamentosu’nda AB Komisyonu'na adaylık sürecinde eşitlik ve ırkçılıkla mücadeleye vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:48
Belçika'nın Dışişleri Bakanı Lahbib'den Irkçılıkla Mücadele Sözleri

Belçika'nın Dışişleri Bakanı Lahbib'den Irkçılıkla Mücadele Sözleri

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi olarak aday gösterilmesinin ardından Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, Cezayir kökenli bir aileden geldiğini dile getirerek, Avrupa'nın eşit fırsatlar sunması gerektiğini vurguladı.

Göç Hikayesi ve AB Değerleri

Lahbib, ailesinin Cezayir'den Belçika'ya göç hikayesinden bahsederek, "77 yıl önce babam iş bulmak amacıyla Belçika'ya geldi ve bir maden ocağında çalıştı. Benim üniversiteye gitmem beklenmiyordu ama başardım. Ülkeme Dışişleri Bakanı olarak hizmet etmem de beklenmiyordu ama bunu da yaptım." şeklinde konuştu.

Sorumluluklarının Önemi

Lahbib, Avrupa'nın "eşitlik, dayanışma ve fırsat" değerleri üzerine inşa edilmiş bir topluluk olduğunu ifade ederek, bu değerleri savunmaya devam edeceğini belirtti. Eşitlik portföyüne öncelik verdiğini ve cinsiyet eşitliği, aile içi şiddeti önleme ile insan hakları gibi konularda stratejiler hazırlayacağını açıkladı.

Kriz Yönetimi ve Stratejiler

Lahbib, kriz yönetimi konusunda da, "Krizlere artık sadece tepki vermekle kalamayız," dedi ve bu konudaki stratejinin dönemin başında sunulacağını ekledi. Örneğin, İspanya'daki seller nedeniyle yaşanan kayıpların daha iyi öngörülmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze ve İnsan Hakları

Bir milletvekilinin Gazze'deki insani durumu sorması üzerine, Lahbib, BM kurumlarına destek çağrısında bulundu ve sivil nüfusun korunması gerektiğinin altını çizdi. Bazı milletvekilleri ise eşitlik alanının öneminin azalmasından endişe ettiklerini ifade etti. Lahbib bu konudaki taahhütlerini yineleyerek, "Eşitliğin önem ve sorumlulukları önceki dönemle aynı kalacak," dedi.

Gazetecilik Geçmişine Dönüş

Bir milletvekilinin, Lahbib'in gazeteci olduğu dönemdeki eylemlerini sorgulaması üzerine, Lahbib, gazetecilik mesleğinin olaylara tanıklık etmesini gerektirdiğini vurguladı. Bakan olduktan sonra ise devletin politikasına uygun hareket etmenin önemine değindi.

Lahbib ve diğer 25 Komisyon üyesi adayı, AP komitelerindeki oturumların ardından güvenoyuna tabi olacaklar. AB Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'in yeni hükümetinin aralık ayında göreve başlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz İçin Tören Düzenlendi
2
Ahmet Sonuç'un Beraati
3
Saadet Partisi'nden 9. Yargı Paketi Değerlendirmesi
4
Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Yapıldı
5
Kütahya'da Telefon Dolandırıcılığına Müdahale
6
Çekya, Sırbistan'ın AB Üyeliği İçin Destek Veriyor

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?