Belediye Şirketlerinin Vergi ve SGK Borçları İdare Payından Kesilecek

Belediye Şirketlerinin Borçları Üzerine Yeni Düzenleme

Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları artık mahalli idare payından kesilebilecek. Bu önemli karar, Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzel Kişilik Tanımına Yenilik

Yapılan değişiklikle, "tüzel kişilik" tanımına il özel idareleri ve belediyelerin şirketleri de dahil edildi. Şimdiye kadar bu tür şirketlerin borçları için uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.

Yeni tanıma göre, tüzel kişilikler; "il özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları tüzel kişilik" olarak belirlendi.

Kesinti Süreci ve Önceki Uygulama

Bu düzenleme sayesinde, bu tüzel kişiliklerin vergi ve SGK borçları için ilgili mahalli idare payından kesinti yapılabilecektir. Önceden, mahalli idareler ve bağlı kuruluşlarının borçları, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan kesiliyordu.

Elde edilen bu yenilikle birlikte, idarelere ait şirketlerin borçları şimdi Bakanlar Kurulu kararıyla kesinti kapsamına alınmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.