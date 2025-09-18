Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Belediyelerden öğrencilere nakdi destek müjdesi

Üniversiteye yerleşen on binlerce öğrenci ve aileleri için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Silivri Belediyesi’nden peş peşe destek açıklamaları geldi. Amaç, artan eğitim masrafları karşısında öğrenci yükünü hafifletmek.

Diyarbakır'dan gençlere 20.000 TL eğitim desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme vizyonuyla bu yıl ilk defa bir lisans veya ön lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere toplam 20.000 TL nakdi destek sağlayacağını duyurdu. Destek, özellikle şehir dışında okuyacak öğrenciler için önemli bir katkı niteliği taşıyor ve iki eşit taksit halinde ödenecek; her dönemin başında 10.000 TL ödemesi yapılacak.

Başvuru koşulları arasında, adayın 19 Temmuz 2025 tarihinden önce Diyarbakır il sınırları içinde ikamet ediyor olması ve 30 yaşını doldurmamış olması yer alıyor. Ayrıca, başvuranların bir devlet üniversitesine yerleşmiş olmaları ya da bir vakıf/özel üniversiteye %100 burslu olarak ilk kez kayıt yaptırmış olmaları gerekiyor.

Başvurular 22 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 24 Ekim Cuma mesai bitiminde sona erecek. Adaylar online başvurularını egitimdestek.diyarbakir.bel.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişisel bilgileriyle gerçekleştirebilecekler.

Önemli bir not: Genel Yetenek Sınavı (GYS) ile programa yerleşenler ile vakıf üniversitelerine %100 burslu kayıt yaptıran öğrenciler, gerekli belgelerle birlikte Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na şahsen başvuru yapmak zorunda.

Silivri Belediyesi'nden 12.000 TL "Üniversiteye Hoş Geldin" bursu

Silivri Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu yıl üniversiteye adım atan tüm Silivrili öğrencilere 12.000 TL karşılıksız eğitim bursu verecek bir program başlattı. Program, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu öncülüğünde hayata geçirildi.

Başkan Balcıoğlu konuyla ilgili, "Gençlerimizin geleceğini şekillendirdiği bu önemli ve heyecanlı süreçte onların yanında olmak bizim en temel görevlerimizden biridir. Bu destekle, öğrencilerimizin eğitim hayatına daha moralli ve güçlü bir başlangıç yapmalarını arzu ediyoruz," açıklamasında bulundu.

Burs başvuruları ve işlemler online olarak sosyalyardim.silivri.bel.tr/burs adresi üzerinden yapılacak.