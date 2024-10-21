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Belediyelere Yeni Gelir ve Kaynaklar Sunulmalı

Ekrem İmamoğlu, belediyelere yeni gelir kaynaklarının sunulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:02
Belediyelere Yeni Gelir ve Kaynaklar Sunulmalı

İmamoğlu'ndan Belediyelere Yeni Gelir Talebi

Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ekim Meclis Toplantısı'na katıldı ve belediyelere yeni gelir kaynaklarının sağlanması gerektiğini dile getirdi.

TBB'nin Yeni Dönemi

İmamoğlu, toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) için yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, bu dönemde eşitlikçi ilkelerle ilerleyeceklerini belirtti.

Çoğulcu Komisyonlar ve Yerel Demokrasi

İmamoğlu, paydaşları sürece dahil ederek, etkin komisyonlar oluşturmayı ve Türkiye'nin yerel demokrasisini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Belediyecilik Anlayışındaki Değişim

Belediyecilik anlayışının değiştiğini kaydeden İmamoğlu, halkın beklentilerinin toplumsal ve çevre odaklı bir yönetim anlayışını gerektirdiğini söyledi.

Merkezi İdare ve Yerel Yönetim

Merkezi idarenin tüm gücü kendi elinde toplamasının ileri demokrasilerde yer almadığını belirten İmamoğlu, vatandaşların hizmet beklentilerinin çoğunlukla yerel belediyelerden olduğunu ifade etti.

Finansal Zorluklar ve Gelir Açmazı

İmamoğlu, belediyelerin finansal zorluklar yaşadığını ve Anayasa'nın yerel idarelerle ilgili gelir sağlama maddesine aykırı bir gelir açmazında olduklarını dile getirdi.

Denetlenen Kamu Yönetimi İlkesi

Geçerli yönetsel ilkenin denetlenen ve hesap veren bir yönetim olması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, merkezi idarenin bu anlayışa uymadığını belirtti.

Yeni İdari Düzenlemelere İhtiyaç

Belediyelerin bütçe dışı kaynaklara erişimini artırmak için insan kaynaklarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten İmamoğlu, yerel yönetimlerin 'devletin vicdanı' olarak tanımlanabileceğini ifade etti.

Sonuç Olarak

İmamoğlu, yeni gelir ve kaynakların belediyelere aktarılması gerekliliğinin altını çizerek, süreci ilgili yöneticiler aracılığıyla takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir otelde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, İBB ve TBB kapsamındaki çalışmalarını anlattı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir otelde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, İBB ve TBB kapsamındaki çalışmalarını anlattı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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