Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde Başpehlivan İsa Göçen Oldu

13. Belen Yayla Şenlikleri'nde İsa Göçen başpehlivan unvanını kazandı ve 40 bin lira ödül aldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:56
Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde Başpehlivan İsa Göçen Oldu

Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde Zirve Anlar

Hatay'ın Belen ilçesinde bu yıl 13.'sü düzenlenen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri etkinliğinde gözler başpehlivanlık unvanına çevrildi. Bu yıl başpehlivanlık unvanını kazanan isim ise İsa Göçen oldu.

Güreşlerin Yapıldığı Yer ve Katılan Sporcular

Belen Kaymakamlığı ve Belen Belediyesi işbirliği ile Halilbey Mahallesi'ndeki kır bahçesinde gerçekleştirilen güreşlerde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen toplam 267 sporcu, büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde mücadele etti.

Başpehlivanlık Mücadelesi

Final karşılaşmasında İsa Göçen, rakibi Enes Bandırma'yı yenerek başpehlivanlık unvanını elde etti. Göçen ayrıca, başarıların ardından 40 bin liralık para ödülünün de sahibi oldu.

Ödül Töreni ve Protokolün Katılımı

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde toplamda 500 bin lira para ödülü, güreşçilerin başarılarını kutlamak amacıyla protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu geleneklerin geleceğe aktarılması için önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımıza, atalarımızın bu güzel geleneklerini aktarmamız lazım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum," dedi.

Etkinliğe Katılanlar

Etkinlikte, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve pek çok kurum müdürü ile vatandaşlar yer aldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!