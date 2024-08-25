Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde Başpehlivan İsa Göçen Oldu

Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde Zirve Anlar

Hatay'ın Belen ilçesinde bu yıl 13.'sü düzenlenen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri etkinliğinde gözler başpehlivanlık unvanına çevrildi. Bu yıl başpehlivanlık unvanını kazanan isim ise İsa Göçen oldu.

Güreşlerin Yapıldığı Yer ve Katılan Sporcular

Belen Kaymakamlığı ve Belen Belediyesi işbirliği ile Halilbey Mahallesi'ndeki kır bahçesinde gerçekleştirilen güreşlerde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen toplam 267 sporcu, büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde mücadele etti.

Başpehlivanlık Mücadelesi

Final karşılaşmasında İsa Göçen, rakibi Enes Bandırma'yı yenerek başpehlivanlık unvanını elde etti. Göçen ayrıca, başarıların ardından 40 bin liralık para ödülünün de sahibi oldu.

Ödül Töreni ve Protokolün Katılımı

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde toplamda 500 bin lira para ödülü, güreşçilerin başarılarını kutlamak amacıyla protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu geleneklerin geleceğe aktarılması için önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımıza, atalarımızın bu güzel geleneklerini aktarmamız lazım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum," dedi.

Etkinliğe Katılanlar

Etkinlikte, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve pek çok kurum müdürü ile vatandaşlar yer aldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri tamamlandı.