Belgesini getiren kadınlara erken emeklilik! Hem primden hem yaştan düşülüyor

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ÇALIŞAN ANNELERE BAKANLIKTAN MÜJDE..

Emeklilik hayali kuran engelli çocuğu olan ve çalışan annelere devletten destek geldi. Buna göre devlet bu çalışan annelere 1500 gün prim desteği ve yaş indirimi sağlayacak. İşte konu ile ilgili detaylar…





Çalışan annelere SGK tarafından sürpriz bir destek geldi. Engelli çocuğu olan çalışan annelere emeklilik kolaylığı sağlanacak.

SGK’NIN YENİ UYGULAMASI

SGK, emeklilik isteyen çalışan annelerin bazılarına özel olarak birpaket hazırladı. Engelli bir çocuğa sahip olan ve çalışan anneler prim desteği alabilecek. Peki başvurular nasıl yapılıyor? Kimleri kapsıyor? Kimler yararlanabiliyor? İşte akla gelen soruların cevapları…Çalışan annelerin bu avantajdan yararlana bilmesi için bazı şartları sağlaması gerekecek. Engelli çocuğu olan anneler bu kasmamdan yararlanabilecek. Çalışan bir annenin diyelim ki 6000 prim günü olsun. SGK bu çalışan anneye 1500 ek prim günü sağlıyor. Aynı zamanda da emeklilik yaşında da indirim sağlanıyor. Normalde 58 yaşında emekli olacak çalışan anneler 54 yaşında emeklilik hak edebilecek.