Belgrad'da Türk Biniciler Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda Zirveye Çıktı

Belgrad'daki Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, kadın, genç yetişkin ve usta kategorilerinde takım şampiyonlukları elde etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:21
Belgrad'da Türk Biniciler Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda Zirveye Çıktı

Belgrad'da Türk Biniciler Engel Atlama Balkan Şampiyonası'na Damga Vurdu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda yarışan Türk biniciler, farklı kategorilerde birincilikler elde ederek turnuvaya damga vurdu.

Katılımcı Ülkeler ve Milli Katılım

Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan biniciler katıldı. Türkiye Binicilik Federasyonu adına yarışan 40 binici, farklı kategorilerde önemli başarılar yakaladı.

Takım Sonuçları

Dün yapılan müsabakalarda Türkiye; Kadın Biniciler Kategorisi'nde Duru Ayan, Azra Öztürk, Hatice Büşra İpşirli ve Sedef Etik'ten oluşan takımla, Genç Yetişkin Biniciler Kategorisi'nde Derin Güneş, Melis Serbest, Gökalp Danacı ve Ege Çevik'ten oluşan takımla, Usta Biniciler Kategorisi'nde ise Ömer Çetin, Burak Uluçay, Barkın Aydın ve Necmi Eren'den oluşan takımla şampiyon oldu.

Federasyon Desteği

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaşkanı Sena İpşirli ve ekip lideri Ata Zorlu da milli takım sporcularına saha içinde destek verdi.

Türk binicilerin Belgrad'daki başarısı, federasyonun uluslararası arenadaki etkinliğini güçlendirirken, önümüzdeki organizasyonlar için de beklenen hedefleri yükseltti.

