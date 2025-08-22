Ben Gurion Havalimanı Hava Sahası Yemen'den Atılan Füze Nedeniyle Kapandı

İsrail basını, Yemen'den atıldığı belirlenen bir füze alarmı üzerine Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığını duyurdu.

Olayın Detayları

İsrail Kanal 12 televizyonu, Yemen'den atılan füzenin tespit edilmesinin ardından başkent Tel Aviv ve çevresinde birçok bölgede sirenlerin çaldığını aktardı. Haberde, tespit sonrasında Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun açıklamasına göre füze, Yemen’den İsrail’in orta kesimlerine doğru fırlatıldı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durduruldu. Açıklamada ayrıca İsrail'in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü ifade edildi.

Sivil Durum ve Yaralanmalar

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırı alarmı sırasında sığınaklara koşan siviller arasında birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Yaralıların sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

Arka Plan

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.