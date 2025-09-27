Ben-Gvir'den Netanyahu'ya: 'Savaşı Sona Erdirme Yetkin Yok' — Ateşkes ve Esir Takası Krizi

Ben-Gvir'den Netanyahu'ya sert uyarı: Savaşı sona erdirme yetkin yok

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'nin sunduğu belirtilen yeni ateşkes teklifi tartışılırken Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert bir çıkış yaptı.

Ben-Gvir'in mesajı ve tepkiler

Ben-Gvir, X hesabından yayınladığı paylaşımda Başbakan Netanyahu'ya seslenerek "Sayın Başbakan, Hamas'a karşı kesin bir zafer kazanmadan savaşı sona erdirme yetkin yoktur." ifadelerini kullandı. Ben-Gvir, daha önce Gazze'de ateşkes anlaşmasına ve insani yardım girişine karşı çıktığı, bölgenin işgal ve ilhak edilmesini savunduğu bilinen bir isim olarak biliniyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Ben-Gvir'in açıklamasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmelerde İsrail çıkarını savunacağını ve kendisine güvendiğini belirtti. Saar, "İsrail'in açık ulusal çıkarı savaşı sona erdirmek ve hedeflerine ulaşmaktır." iddiasında bulundu.

Ateşkese muhalefet ve muhalefetin desteği

Ana muhalefet partisi Gelecek Var lideri Yair Lapid, ateşkes ve esir takası anlaşması için Netanyahu'ya destek verdiğini açıkladı. Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yönetimine Netanyahu'nun esir takası anlaşması ve savaşın sona ermesi konusunda kendisinden destek aldığını bildirdiğini söyledi ve bu konuda Knesset'te ve ülkede çoğunluk desteği olduğunu vurguladı.

Lapid paylaşımında ayrıca, "Bu nedenle Ben-Gvir ve (İsrail Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'in boş tehditlerini önemsemeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Esir aileleri ve sokak tepkisi

İsrailli esir ailelerinin çatı platformu, Netanyahu'nun ABD'den ateşkes ve esir takası anlaşması olmadan dönmesi durumunda "cehennemin kapılarının onun için açılacağı" uyarısında bulundu. Binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinin hükümet tarafından baltalanmaması talebiyle protesto gösterileri düzenledi.

Matan Zangauker’in annesi Einav Zangauker, Netanyahu'ya seslenerek "Anlaşmayı bir kez daha sabote ederseniz, sonsuza kadar peşinizi bırakmayacağız. Ne siz ne de çevrenizdekiler bir saniye bile huzur bulamayacaksınız." tehdidinde bulundu. Yerel basına göre, İsrail polisi Dışişleri Bakanı Saar'ın Tel Aviv'deki evinin önünde iki protestocuyu gözaltına aldı.

ABD'nin 21 maddelik teklifi ve Beyaz Saray görüşmesi

Basına yansıyan bilgilere göre, ABD Gazze'de ateşkes ve esir takası için 21 maddelik yeni bir teklif sundu. Öneride, İsrail ve Hamas'ın kabul etmesi halinde Gazze'ye yönelik saldırıların derhal duracağı ve Gazze'deki sağ ve ölü tüm esirlerin 48 saat içinde serbest bırakılacağı belirtildi.

Önerinin ayrıca, İsrail'in Gazze'de işgal ettiği bölgelerden kademeli çekilme ve saldırıların sona ermesinin ardından Gazze'nin geleceğine ilişkin maddeler içerdiği aktarıldı. Söz konusu anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasında Pazartesi günü Beyaz Saray'da yapılması beklenen görüşmede ele alınacağı ifade edildi.

Olay, hükümet içi gerilim, muhalefetin desteği, esir yakınlarının baskısı ve ABD'nin önerisiyle uluslararası diplomasinin merkezine oturdu.