Ben-Gvir'den Şin-Bet Direktörüne Hapis Tehdidi

Ben-Gvir, İstihbarat Şefine Hapis Tehdidinde Bulundu

İsrail'de koalisyona geri dönen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin aldığı göreve son verme kararının arkasında iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar’ın hükümete karşı bir "komplo" kurduğunu öne sürdü. Ben-Gvir, basın toplantısında, Bar'ın hapse atılması gerektiğini belirtti.

İstihbarat Şefinin Eylemleri Suçlamalara Neden Oldu

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir, Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi’nin haftalık toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Ronen Bar’ın İsrail Polis Komiseri Danny Levy hakkında usulsüzce istihbarat toplandığını iddia etti. Ben-Gvir, bu eylemlerin kendi atamalarını baltalamaya yönelik olduğunu ve bunun seçmenlerine saldırı mahiyeti taşıdığını vurguladı.

Ben-Gvir, "Ronen Bar demokratik devlete karşı komplo kurdu, bir hükümet bakanına karşı suçlayıcı bilgilerin toplanmasını emretti. O, bir suçlu; demokrasi için bir tehlike, hapishanede olmalı" ifadelerini kullandı.

Başbakan'a Yüzlerce Tehdit

Kendisine mensup Kahanist harekete dair hiçbir üyenin polis teşkilatına atanmadığını belirten Ben-Gvir, atadığı kişilerin deneyimli ve saygın memurlar olduğunu savundu. Ayrıca, Bar’ın eylemleri nedeniyle Başbakan Netanyahu'dan bir soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.

Ben-Gvir, "Bu konularda sessiz kalmayı düşünmüyorum. Başbakandan darbe girişimini ve Şin-Bet direktörünün suç teşkil eden davranışlarını araştırmak için derhal bir hükümet komitesi kurmasını talep edeceğim" dedi.

İstifa Dalgalanması ve Protestolar

Danny Levy'nin Temmuz 2022'de İsrail polis komiseri olarak atanmasından sonra teşkilat içinde peş peşe istifaların yaşandığı belirtildi. Ben-Gvir’in açıklamaları, aşırı sağcı unsurların polis teşkilatına sızmasıyla ilgili gizli bir soruşturmanın gündeme gelmesinin ardından geldi.

Kanal 12'ye göre, Şin-Bet önce Ben-Gvir ve ekibinin polis teşkilatına sızma iddialarını incelemeyi doğrulamış, ardından yalanlamıştı.

Yüksek Mahkeme ve Hükümet Tartışmaları

İsrail Başbakanı Netanyahu, Ronen Bar ile yaptığı görüşmede, güvenini kaybettiğini belirterek Bar'ın görevden alınacağını bildirmişti. Ancak İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Netanyahu'nun Bar’ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etti. Bakan Bar, Netanyahu'nun davranışını "kişisel" olarak nitelendirdi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Bar’ın görevden alınmasını dondurdu. Netanyahu'nun almış olduğu bu karar, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açarak, muhalefetin çağrılarıyla kitlesel protestoların başlamasına neden oldu.