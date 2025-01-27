Ben-Gvir, Esir Yakınlarının Tepkisi Üzerine Toplantıyı Terk Etti

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, esir yakınlarının sert tepkisiyle karşılaştı. Olay, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısında yaşandı.

İsrailli esir yakınları, Ben-Gvir’i "sevdiklerini yüzüstü bırakmakla" suçlayarak toplantıya katılan bakanla gergin bir tartışmaya girdi. Olayların ardından Ben-Gvir, "Keşke herkes benim gibi ilkeli olsa." diyerek tepkisini dile getirdi. Aşırı sağcı bakan, toplantı salonundaki esir yakınlarına "ayıp" seslenerek salonu terk etti.

Toplantı sırasında, Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, her iki tarafa da nezaket çağrısında bulundu. Ben-Gvir'in salonu terk etmesinin ardından, esir yakınlarının toplantı alanını bırakmasıyla birlikte Ben-Gvir geri döndü.

Ben-Gvir, daha önce Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulamıştı. 19 Ocak’ta, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, hükümetteki diğer Yahudi Gücü Partisi bakanlarıyla birlikte istifa ettiğini duyurmuştu. Bu süreçte Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ile Miras Bakanı Amichai Eliyahu da Ben-Gvir ile birlikte istifa eden isimler arasında yer aldı.