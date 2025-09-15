Ben-Gvir: Gazze Sahilinde 'Polis Mahallesi' Kurmak İstiyor

Ben-Gvir: Gazze sahilinde 'polis mahallesi' planı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan tartışma yaratacak açıklamalar

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi’nin işgal edilmesinin ardından sahil bölgesinde bir “polis mahallesi” kurmak istediğini açıkladı.

İsrail Kanal 12'ye göre Ben-Gvir, İsrail polisi için düzenlenen bir törende konuştu. Konuşmasında, "Askerlerin görevlerini tamamlamasını, Gazze’yi işgal etmesini ve gönüllü göçü teşvik etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, izleyicilerin alkışları eşliğinde sözlerine "Bilginiz olsun, Gazze’de sahilde bir polis mahallesi kurmak istiyorum. Burası bunun için mükemmel bir yer." diyerek devam etti.

Yahudi Gücü Partisi lideri olan Ben-Gvir, Gazze’deki çatışmanın en sert savunucuları arasında gösteriliyor. Haberde, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini, bölgenin yeniden işgal edilmesini ve burada İsrail yerleşimlerinin kurulmasını savunduğu belirtildi.

Ben-Gvir ayrıca ateşkesi baltalayan isimler arasında gösteriliyor ve hükümeti, ateşkes kabul edilmesi durumunda koalisyondan ayrılmakla tehdit ediyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama veya bağımsız kaynaklardan doğrulama henüz yer almıyor; Ben-Gvir'in sözleri, İsrail kamuoyunda ve uluslararası çevrelerde tartışma yaratmaya devam ediyor.