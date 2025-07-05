'Ben İyi Biri Olmadan Önce' Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

Yönetmen, oyuncu ve senarist Şerafettin Kaya'nın yazıp yönettiği 'Ben İyi Biri Olmadan Önce' filminin özel gösterimi, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra kültür sanatı ve sinema camiasından birçok ünlü isim katıldı.

Film Hakkında

Paris'te düzenlenen Uluslararası Paris Play Film Festivali'nde 'En İyi Sinema Filmi' ödülüne layık görülen bu eser, yönetmenliğinin yanı sıra senaryosunu ve başrolünü de Şerafettin Kaya'nın üstlendiği bir yapım.

Filmin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Çağçağ, Pelin Batu, Nejat Yavaşoğulları, Mehmet Uzunyılmaz, Yaşar Kurt, Ali Konuk, Ayhan Taş, Ersin Kalkan, Murat Muslu, İslam Çamyar, Hacer Aslan, Burcu Karadağ ve Gül Gülsün Yıldız gibi isimler yer almakta. Görüntü yönetmenliğini ise Sedat Şahin üstlenirken, müzikleri Ali Kaan Uysal imzasını taşıyor.

Yönetmen Şerafettin Kaya'nın Açıklamaları

Gösterim öncesi Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Şerafettin Kaya, filmin çekimlerinin 2019'da yapılmış olduğunu, post prodüksiyon sürecinin ise Mayıs 2020'de tamamlandığını belirtti. Pandemi dönemiyle çakıştığı için yalnızca festivallerde karşılık bulduğunu vurguladı.

Kaya, filmin sıradan insanların içindeki cevherleri ve tutkuları anlattığını ifade ederek, "Sıradan insanlara dokunduğunuzda onların nasıl değiştiğini anlatan bir film. Sokaklarda yatan bir adamın hikayesini anlatmaya çalıştım. O adamın zamane dervişine dönüşümünü gösterdim." şeklinde konuştu.

Şerafettin Kaya, sinemanın kendini yenilemesi gerektiğini vurgularken, "Sinema, seyircisini hafife almayacak. Artık Türkiye'deki sinema seyircisi farklı. Onlara uygun içerikler sunmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. Özel gösterim yapma amacının filmin görünürlüğünü artırmak olduğunu ekleyen Kaya, dijital platformlar ve televizyon aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Film Teması

'Ben İyi Biri Olmadan Önce', karşılaştığı zorlukların üstesinden gelirken iyi biri olma mücadelesi veren bir insanın hikayesini ele alıyor.

Yönetmen, oyuncu ve senarist Şerafettin Kaya'nın senaryosunu yazıp yönettiği "Ben İyi Biri Olmadan Önce" filminin özel gösterimi Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, filmin oyuncularının ve teknik ekibinin yanı sıra kültür sanat ve sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı. Şerafettin Kaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yönetmen, oyuncu ve senarist Şerafettin Kaya'nın senaryosunu yazıp yönettiği "Ben İyi Biri Olmadan Önce" filminin özel gösterimi Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, filmin oyuncularının ve teknik ekibinin yanı sıra kültür sanat ve sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı. Şerafettin Kaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.