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Bender Abbas Limanı'ndaki Patlamada Can Kaybı 40'a Yükseldi

İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı 40'a çıkarak, yaralı sayısı ise bini aştı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 20:27
Bender Abbas Limanı'ndaki Patlamada Can Kaybı 40'a Yükseldi

Patlamada Can Kaybı Artıyor

İran'ın güneyinde, Basra Körfezi kıyısında bulunan Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a ulaştı.

Valilik Açıklaması

Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef şu ana kadar patlamadan kaynaklı yaralardan dolayı 40 kişi hayatını kaybetti," ifadelerini kullandı.

Yaralı Sayısı Hızla Artıyor

Patlama sonrası can kayıplarının yanı sıra, bini aşkın kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Vali Aşuri, yaralılardan 194'ünün halen hastanelerde tedavi altında olduğunu, diğerlerinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Patlama Anı ve Sonrası

Dün öğle saatlerinde gerçekleşen patlama, limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelmişti. İlk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının, sonrasında bini aştığı duyuruldu. Başlangıçta can kaybı 28 olarak bildirilmişti. Olay bölgesinden gelen görüntülerde, limanın bir kısmında büyük hasar oluştuğu gözlemlendi.

Patlamanın Sebebi Henüz Belirsiz

Patlamanın nedenine dair henüz net bir bilgi bulunmamakta. Yetkililer olayla ilgili olarak incelemelerini sürdürmektedir.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid...

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam etti.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid...

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam etti.

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