Benin'de Terör Saldırısı: 28 Asker Hayatını Kaybetti

Benin'in kuzey bölgesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 28 asker hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırı Point Triple olarak bilinen, Nijer ve Burkina Faso sınırında bulunan Benin'in Banikoara bölgesinde yer alan askeri birliğe yapılmıştı.

Olay sırasında Benin ordusu saldırıya karşılık vermek için harekete geçti ve yaklaşık 8 saat süren bir çatışma yaşandı. Ancak, saldırıyı henüz üstlenen herhangi bir grup bulunmamaktadır.

Son yıllarda Burkina Faso, Nijer, Benin ve Togo, 2016'dan bu yana terör tehdidi altında bulunmaktadır. Bu ülkelerde faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ gibi terörist gruplar, Gine Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere yönelerek, deniz erişimi sağlama çabasında bulunuyor.