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Benzin ve Motorine İndirim Geliyor! EPDK Başkanı Yılmaz Açıkladı: Rafinerilerden Güncelleme Bekliyoruz

EPDK Başkanı Yılmaz, Brent petroldeki düşüşü fırsat bilerek benzin ve motorine indirim yapılacağını açıkladı. Rafinerilerden güncelleme bekleniyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 16:24
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor! EPDK Başkanı Yılmaz Açıkladı: Rafinerilerden Güncelleme Bekliyoruz

Benzin ve Motorine müjde! EPDK Başkanı Yılmaz'dan indirim açıklaması

Benzin ve motorine indirim haberi geldi. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, son dakika açıklamasında rafinerilere yazı göndererek fiyat avantajlarının tüketicilere yansıtılmasını istediğini bildirdi.

EPDK Başkanı Yılmaz: Brent Petroldeki avantajı Motorin ve Benzine yansıtacağız

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerdeki fiyat değişimlerinin kamuoyuna da yansıması gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda Brent petroldeki düşüşün motorin ve benzine de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini söyledi. Yılmaz, yapılacak olan indirimin miktarını da paylaştı.

Motorin ve Benzine ne kadar indirim gelecek?

EPDK Başkanı Yılmaz, yaptığı açıklamada motorin ve benzine indirim geleceğini duyurdu. Rafinerilerden güncelleme beklediklerini ifade eden Yılmaz, motorin ve benzinde 1 ile 1.5 TL arasında indirim olacağını açıkladı. Bu indirimle birlikte benzin ve motorin fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Güncel Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt ürünlerinin pompadaki güncel fiyatları şöyle: İstanbul’da ortalama benzin fiyatı litre başına 41,22 TL, motorin fiyatı ise litre başına 44,3 TL. Motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibariyle 1,21 TL’lik bir düşüş olacağı öngörülüyor.

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