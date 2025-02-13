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Berat Kandili Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Coşkuyla Kutlandı

Berat Kandili, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen dualarla ve ikramlarla coşkuyla idrak edildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:32
Berat Kandili Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Coşkuyla Kutlandı

Berat Kandili Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Coşkuyla Kutlandı

Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerindeki camilerde özel programlar düzenlendi. Her bir ilde farklı aktiviteler ve dualarla bu mübarek gecenin anlamı paylaşıldı.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde Berat Kandili

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi ve dua edildi. Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlar sunuldu.

Mersin Ulu Camisi'nde Dualar Yükseldi

Mersin'de ise Berat Kandili, camilerde yapılan dualarla idrak edildi. Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, kılınan namazın ardından yapılan dualar ve ilahilerle devam etti. Program sonrası cemaate ikramlarda bulunuldu.

Hatay'da Antakya TOKİ Resulullah Camisi'nde Program

Hatay'da da Berat Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Antakya TOKİ Resulullah Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte ilahiler okundu ve dualar edildi. Cami çıkışında, Antakya Belediyesi tarafından cemaate çeşitli ikramlar yapıldı.

Osmaniye'deki Programda İl Müftüsü Konuştu

Son olarak, Osmaniye'de Alibeyli Camisi'nde düzenlenen kandil programında İl Müftüsü Ali Çakmak vaaz verdi. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından dua edildi ve ilahiler söylendi. Cami çıkışında ise cemaate ikramlarda bulunuldu.

Berat Kandili dolayısıyla Mersin'deki camilerde program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim...

Berat Kandili dolayısıyla Mersin'deki camilerde program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve ilahiler söylendi.

Berat Kandili dolayısıyla Mersin'deki camilerde program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim...

Berat Kandili dolayısıyla Mersin'deki camilerde program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve ilahiler söylendi.

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