Berdimuhammedov ve Aliyev Karabağ'ı Ziyaret Etti

Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov Karabağ'da

Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin Detayları

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Berdimuhammedov’un Karabağ ziyareti, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda başladı. Bakü’den özel uçakla Fuzuli şehrine seyahat eden Berdimuhammedov, havalimanında Aliyev tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında, işgalden kurtarılan topraklarda inşa edilen Fuzuli, Zengilan ve Laçın Uluslararası Havalimanları hakkında bilgi verildi.

Yıkım ve Yeniden İnşaat

İki lider, 30 yıllık Ermenistan işgalinin izlerini taşıyan Fuzuli’de meydana gelen yıkımı yerinde inceledi. Berdimuhammedov’a, şehrin genel imar planıyla ilgili yürütülen ve planlanan projeler hakkında da bilgi aktarıldı.

Şuşa'da İncelemeler

Daha sonra Aliyev ve Berdimuhammedov, Şuşa şehrine geçerek burada inşa edilen ilk konut sitesini ziyaret etti. Ayrıca, yapımı süren Yeni Şuşa Camisi’nde de incelemelerde bulundular.

Tarihi Mekânlar ve Gelenekler

Ziyaret kapsamında, Şuşa’daki Yukarı Gövher Ağa Camisi, ünlü sanatçı Bülbül’ün ev müzesi ve Mehmandarov ailesine ait tarihi konak da gezildi. Ayrıca Aliyev ve Berdimuhammedov, Cıdır Ovası’nda Karabağ atlarının tanıtımını yaptı. Aliyev, Berdimuhammedov’a Dostluk adlı bir Karabağ atı hediye etti.

Önceki Görüşmeler

Berdimuhammedov, ziyareti öncesinde dün Bakü’ye gelmiş ve Aliyev ile ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesine ziyarette bulundu.

Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesine ziyarette bulundu.