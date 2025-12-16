DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,27 -0,15%
ALTIN
5.872,59 0,59%
BITCOIN
3.729.117 -1,69%

Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Z.Ş. ve M.T. yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:03
Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

İzmir'in Bergama ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Z.Ş. ve M.T. adlı kişiler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Z.Ş. ve M.T., cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİ YAPTIKLARI TESPİT EDİLEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANARAK...

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİ YAPTIKLARI TESPİT EDİLEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Sıcacık An: Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markette Alışveriş Yaptı
2
Yalova Göç İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Şüpheli, 1 Tutuklama
3
Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu — Soruşturma Derinleşiyor
4
Kahta'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
5
Muğla Büyükşehir ve GEKA’dan Akıllı Şehir Dönüşümü’ne Destek
6
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
7
Kahramanmaraş’ta Engelli Çiftin Çatısı Akan Evde Hayat Mücadelesi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi