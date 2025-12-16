Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Z.Ş. ve M.T. yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.