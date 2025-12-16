Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi
İzmir'in Bergama ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında Z.Ş. ve M.T. adlı kişiler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi.
Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Z.Ş. ve M.T., cezaevine gönderildi.
UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİ YAPTIKLARI TESPİT EDİLEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI.