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Berk Atan Eskişehir'de Geçirdiği Trafik Kazasında Yaralandı

'Gönül Dağı' dizisinin sevilen oyuncusu Berk Atan, Eskişehir'de trafik kazasında yaralandı. Olayda diğer yolcu da yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 11:21
Berk Atan Eskişehir'de Geçirdiği Trafik Kazasında Yaralandı

Berk Atan'ın Geçirdiği Trafik Kazası

TRT'nin popüler dizisi "Gönül Dağı"'nın yetenekli oyuncusu Berk Atan, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Olay, Mihalıççık ilçesinde, Sazak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kaza Anı ve Müdahale

Y.U.K. idaresindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin durumu fark edip 112 Acil Servis'i araması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Minibüste yolcu olarak bulunan Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Toplum, Berk Atan'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını bekliyor.

TRT'nin sevilen dizilerinden "Gönül Dağı"nın oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın...

TRT'nin sevilen dizilerinden "Gönül Dağı"nın oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

TRT'nin sevilen dizilerinden "Gönül Dağı"nın oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın...

TRT'nin sevilen dizilerinden "Gönül Dağı"nın oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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