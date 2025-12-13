BAİBÜ'nün Yeni Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit Göreve Başladı

Atama Resmi Gazete ile Yapıldı

Prof. Dr. Faruk Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı doğrultusunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğüne atandı. Kararda ayrıca Yiğit’in görevine Roketsan A.Ş. Genel Müdürü olarak yürüttüğü görevinden sonra getirildiği belirtildi.

Devir Teslim Töreni ve Katılımcılar

Prof. Dr. Faruk Yiğit’in rektörlük görevine başlaması dolayısıyla Rektörlük makamında bir devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törende karşılıklı çiçek ve hediye takdimi yapıldı. Prof. Dr. Alişarlı, Rektör Yiğit’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Törende yer alan diğer isimler arasında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Aydın Him, Prof. Dr. Coşkun Karaca ile Genel Sekreter İhsan Ağcan bulunuyordu.

Yeni Rektörün Mesajı

Süreç boyunca var gücüyle çalışacağını vurgulayan Prof. Dr. Faruk Yiğit, "Bu görevi şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönülden teşekkür ediyorum. Üniversitemizin köklü geçmişinden aldığımız güçle, bilimsel üretimi artırmak, uluslararası alanda daha görünür olmak ve öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim almasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Ortak akıl, karşılıklı güven ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, Üniversitemizi birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu süreçte sizlerle omuz omuza çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyor, desteğiniz için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

PROF. DR. FARUK YİĞİT