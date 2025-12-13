DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.865.081,65 -0,29%

BAİBÜ'nün Yeni Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit Göreve Başladı

Prof. Dr. Faruk Yiğit, Cumhurbaşkanı kararıyla BAİBÜ rektörü olarak atandı; devir teslim töreni yapıldı, yeni rektörün hedefleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:50
BAİBÜ'nün Yeni Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit Göreve Başladı

BAİBÜ'nün Yeni Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit Göreve Başladı

Atama Resmi Gazete ile Yapıldı

Prof. Dr. Faruk Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı doğrultusunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğüne atandı. Kararda ayrıca Yiğit’in görevine Roketsan A.Ş. Genel Müdürü olarak yürüttüğü görevinden sonra getirildiği belirtildi.

Devir Teslim Töreni ve Katılımcılar

Prof. Dr. Faruk Yiğit’in rektörlük görevine başlaması dolayısıyla Rektörlük makamında bir devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törende karşılıklı çiçek ve hediye takdimi yapıldı. Prof. Dr. Alişarlı, Rektör Yiğit’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Törende yer alan diğer isimler arasında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Aydın Him, Prof. Dr. Coşkun Karaca ile Genel Sekreter İhsan Ağcan bulunuyordu.

Yeni Rektörün Mesajı

Süreç boyunca var gücüyle çalışacağını vurgulayan Prof. Dr. Faruk Yiğit, "Bu görevi şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönülden teşekkür ediyorum. Üniversitemizin köklü geçmişinden aldığımız güçle, bilimsel üretimi artırmak, uluslararası alanda daha görünür olmak ve öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim almasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Ortak akıl, karşılıklı güven ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, Üniversitemizi birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu süreçte sizlerle omuz omuza çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyor, desteğiniz için hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

PROF. DR. FARUK YİĞİT

PROF. DR. FARUK YİĞİT

MUSTAFA ALİŞARLI VE FARUK YİĞİT

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında
2
Erdoğan, Türkmenistan Dönüşünde Basınla Sohbet Etti
3
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü
4
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi
5
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası
6
Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi
7
Sinop’ta Zabıta Kaldırım İşgali Denetimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama