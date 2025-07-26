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Berlin'de Filistin Destek Gösterisine Sert Polis Müdahalesi

Berlin'de polis, Filistin'e destek gösterisine müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 23:42
Berlin'de Filistin Destek Gösterisine Sert Polis Müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisine polis sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonucunda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Aktarılan bilgilere göre, göstericiler, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı protesto etmek ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkat çekmek amacıyla Berlin'in Kreuzberg ilçesindeki Südstern metro istasyonu yakınlarında toplandılar.

Topluluğun ardından yürüyüşe geçen katılımcılar, Filistin'e destek sloganları attı ve üzerinde İsrail aleyhine yazılar bulunan dövizler taşıdı. Yürüyüş güzergahındaki binaların pencerelerine çıkan birçok kişi ise, göstericilere destek verdi.

Göstericiler, yanlarında taşıdıkları tencere ve tavalarla vurarak, İsrail'in insani yardım girişini engellemesine ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkat çekti. Ancak yürüyüş esnasında zaman zaman polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Demonstranlar Kottbusser Tor metro istasyonuna yaklaştıklarında, polis göstericilere müdahalede bulundu. Bu sırada çok sayıda protestocu gözaltına alındı ve müdahale sırasında yaralanmalar meydana geldi.

Polis, yaptığı duyuruda, eylemin "kamu güvenliği için tehdit" oluşturduğunu savunarak gösteriyi sonlandırdı ve yürüyüşün devam etmesine izin vermedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisine...

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisine sert müdahalede bulunarak çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisine...

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisine sert müdahalede bulunarak çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

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