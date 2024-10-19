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Berlin’de Filistin’e Destek Eyleminde Polis Müdahalesi

Berlin’deki Filistin’e destek eyleminde polis, göstericilere karşı köpek kullandı ve gözaltılar gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 00:01
Berlin’de Filistin’e Destek Eyleminde Polis Müdahalesi

Berlin'de Filistin'e Destek Eylemi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteride, polis ekiplerinin göstericilere karşı köpekleri kullandığı bildirildi. İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek üzere yüzlerce kişi, Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde toplandı.

Protesto Sloganları ve Talepler

Göstericiler, "Filistin’e özgürlük", "İnsan hakları Filistinlilerin de hakkıdır" ve "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz" yazılı dövizler taşıyarak, İsrail aleyhine sloganlar attı. Ayrıca, Almanya'nın İsrail'e silah sağlama politikalarına da karşı çıkıldı.

Polis Müdahalesi ve Arbede

Yürüyüş sırasında polis ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, gösteride kurallara uyulmadığını öne sürerek, Joachimsthaler Caddesi'nde anonslar yaparak eylemin sonlandırılmasını ve protestocuların alanı terketmesini istedi. Ancak birçok gösterici bu çağrıya uymadı.

Baskılar ve Gözaltılar

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı sırada, bölgeyi terk etmeyen birkaç göstericiye karşı köpekler kullanıldı. Eylemde çok sayıda Filistin destekçisi gözaltına alındı. Ayrıca, yaklaşık 20 kişilik bir grup, Zoologischer Garten tren garında İsrail'i protesto etmeye devam etti. Burada da polis müdahale ederek gruptaki protestocuları gözaltına aldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere...

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere karşı köpekleri kullandı. İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a saldırılarını, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve işgal politikasını proteste etmek için yüzlerce kişi, Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde bir araya geldi. Eylemde kurallara uyulmadığını ve gösterinin kamu güvenliğine zarar vereceğini savunan polis, Joachimsthaler Caddesi’nde anons yaparak gösterinin sonlandırılmasını ve protestocuların bölgeden ayrılmasını istedi. Birçok göstericinin bölgeyi boşaltmasına rağmen polis, bölgede kalan az sayıdaki eylemciye karşı köpekleri kullandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere...

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere karşı köpekleri kullandı. İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a saldırılarını, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve işgal politikasını proteste etmek için yüzlerce kişi, Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde bir araya geldi. Eylemde kurallara uyulmadığını ve gösterinin kamu güvenliğine zarar vereceğini savunan polis, Joachimsthaler Caddesi’nde anons yaparak gösterinin sonlandırılmasını ve protestocuların bölgeden ayrılmasını istedi. Birçok göstericinin bölgeyi boşaltmasına rağmen polis, bölgede kalan az sayıdaki eylemciye karşı köpekleri kullandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere...

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere karşı köpekleri kullandı. İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a saldırılarını, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve işgal politikasını proteste etmek için yüzlerce kişi, Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde bir araya geldi. Eylemde kurallara uyulmadığını ve gösterinin kamu güvenliğine zarar vereceğini savunan polis, Joachimsthaler Caddesi’nde anons yaparak gösterinin sonlandırılmasını ve protestocuların bölgeden ayrılmasını istedi. Birçok göstericinin bölgeyi boşaltmasına rağmen polis, bölgede kalan az sayıdaki eylemciye karşı köpekleri kullandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere...

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere karşı köpekleri kullandı. İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a saldırılarını, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve işgal politikasını proteste etmek için yüzlerce kişi, Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde bir araya geldi. Eylemde kurallara uyulmadığını ve gösterinin kamu güvenliğine zarar vereceğini savunan polis, Joachimsthaler Caddesi’nde anons yaparak gösterinin sonlandırılmasını ve protestocuların bölgeden ayrılmasını istedi. Birçok göstericinin bölgeyi boşaltmasına rağmen polis, bölgede kalan az sayıdaki eylemciye karşı köpekleri kullandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere...

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere karşı köpekleri kullandı. İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a saldırılarını, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve işgal politikasını proteste etmek için yüzlerce kişi, Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde bir araya geldi. Eylemde kurallara uyulmadığını ve gösterinin kamu güvenliğine zarar vereceğini savunan polis, Joachimsthaler Caddesi’nde anons yaparak gösterinin sonlandırılmasını ve protestocuların bölgeden ayrılmasını istedi. Birçok göstericinin bölgeyi boşaltmasına rağmen polis, bölgede kalan az sayıdaki eylemciye karşı köpekleri kullandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere...

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere karşı köpekleri kullandı. İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a saldırılarını, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve işgal politikasını proteste etmek için yüzlerce kişi, Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde bir araya geldi. Eylemde kurallara uyulmadığını ve gösterinin kamu güvenliğine zarar vereceğini savunan polis, Joachimsthaler Caddesi’nde anons yaparak gösterinin sonlandırılmasını ve protestocuların bölgeden ayrılmasını istedi. Birçok göstericinin bölgeyi boşaltmasına rağmen polis, bölgede kalan az sayıdaki eylemciye karşı köpekleri kullandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere...

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere karşı köpekleri kullandı. İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a saldırılarını, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve işgal politikasını proteste etmek için yüzlerce kişi, Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde bir araya geldi. Eylemde kurallara uyulmadığını ve gösterinin kamu güvenliğine zarar vereceğini savunan polis, Joachimsthaler Caddesi’nde anons yaparak gösterinin sonlandırılmasını ve protestocuların bölgeden ayrılmasını istedi. Birçok göstericinin bölgeyi boşaltmasına rağmen polis, bölgede kalan az sayıdaki eylemciye karşı köpekleri kullandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere...

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere karşı köpekleri kullandı. İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a saldırılarını, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve işgal politikasını proteste etmek için yüzlerce kişi, Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde bir araya geldi. Eylemde kurallara uyulmadığını ve gösterinin kamu güvenliğine zarar vereceğini savunan polis, Joachimsthaler Caddesi’nde anons yaparak gösterinin sonlandırılmasını ve protestocuların bölgeden ayrılmasını istedi. Birçok göstericinin bölgeyi boşaltmasına rağmen polis, bölgede kalan az sayıdaki eylemciye karşı köpekleri kullandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere...

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere karşı köpekleri kullandı. İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a saldırılarını, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve işgal politikasını proteste etmek için yüzlerce kişi, Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde bir araya geldi. Eylemde kurallara uyulmadığını ve gösterinin kamu güvenliğine zarar vereceğini savunan polis, Joachimsthaler Caddesi’nde anons yaparak gösterinin sonlandırılmasını ve protestocuların bölgeden ayrılmasını istedi. Birçok göstericinin bölgeyi boşaltmasına rağmen polis, bölgede kalan az sayıdaki eylemciye karşı köpekleri kullandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere...

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere karşı köpekleri kullandı. İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a saldırılarını, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve işgal politikasını proteste etmek için yüzlerce kişi, Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde bir araya geldi. Eylemde kurallara uyulmadığını ve gösterinin kamu güvenliğine zarar vereceğini savunan polis, Joachimsthaler Caddesi’nde anons yaparak gösterinin sonlandırılmasını ve protestocuların bölgeden ayrılmasını istedi. Birçok göstericinin bölgeyi boşaltmasına rağmen polis, bölgede kalan az sayıdaki eylemciye karşı köpekleri kullandı.

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