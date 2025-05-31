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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Yüzlerce Kişi Bir Araya Geldi

Berlin'de düzenlenen Filistin destekli gösteride, yüzlerce kişi İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 19:09
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Yüzlerce Kişi Bir Araya Geldi

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek amacıyla büyük bir gösteri gerçekleştirildi. Kreuzberg semtindeki Oranienplatz Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sert bir biçimde protesto etti.

Protestolar Renkli Sloganlarla Gerçekleşti

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "İsrail terör devletidir" ve "Soykırımı durdurun" gibi etkileyici sloganlar attı. Ayrıca, "Siyonizm öldürür", "Yahudiler soykırıma karşı", "Filistinlilere uygulanan terörü durdurun" ve "İsrail'e silah verilmesin" yazılı dövizler ve pankartlar açıldı.

Yahudi Kökenli Almanlardan Destek

Gösteriye katılanlar arasında bazı Yahudi kökenli Almanların da bulunması dikkat çekti. Burada bir konuşma gerçekleştiren bir Yahudi aktivist olan Thomas, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini sert eleştirerek, "Almanya, Gazze'deki soykırımı desteklemeye devam ediyor" dedi.

Thomas, "Belli ki Almanya'da gerçeği söylememizden korkuluyor. Gerçeği söylememizi engellemek için neden bu kadar çok polise ihtiyaç var?" diyerek eleştirilerini dile getirdi. Ayrıca, Filistin'in özgürlüğü için birlikte mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Berlin Kreuzberg'teki...

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Berlin Kreuzberg'teki Oranienplatz Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Berlin Kreuzberg'teki...

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Berlin Kreuzberg'teki Oranienplatz Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

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