Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Polisten Engellendi

Almanya’nın başkenti Berlin'de polis, yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünün tamamlanmasına izin vermedi. Yürüyüş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gerçekleştiriliyordu.

Göstericiler, Wilmerdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplanarak, Filistin bayrakları eşliğinde “Gazze’yi açlıkla öldürmeyi durdurun”, “Savaş suçlusu İsrail” ve “Siyonizm dünyanın kanseridir” yazılı dövizler taşıdılar.

Eylem sırasında, İsrail’e silah sağlayan Alman hükümeti aleyhine de sloganlar atıldı. Protestocular, yaklaşık 600 metre yasalarına aykırı bir şekilde yürüdükten sonra polis, yürüyüşü durdurdu.

Polis, hoparlörlerden protestoculara, Kant ve Wieland caddelerinin kesiştiği bölgede 1 saat süreyle gösteri yapılabileceğini duyurdu. Ancak, bu açıklamanın ardından yaşanan arbede sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yoğun güvenlik önlemleriyle hareket eden polis ve göstericiler arasındaki gerginlik, protestoya katılanların tutumlarıyla daha da arttı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin’e destek vermek için yüzlerce kişi Wilmerdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin’e destek vermek için yüzlerce kişi Wilmerdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplandı.