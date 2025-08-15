Berlin'de Gazze'de Ölen Gazeteciler Anıldı

Berlin'de Gazze'de ölen gazeteciler anma töreniyle yad edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için anma gerçekleştirildi. Etkinlik, Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Verdi) binası yakınlarındaki Schilling Köprüsü'nde düzenlendi.

Anma töreninin ayrıntıları

Katılımcılar, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen gazetecileri anmak amacıyla bir araya geldi. Eylemde, İsrail ordusunun 10 Ağustos akşamı Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın fotoğrafları omuzlarda taşındı.

Etkinlik sırasında, İsrail güçleri tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen 200'ün üzerindeki gazetecinin isimleri okundu ve Enes eş-Şerif'in ölmeden önce kaleme aldığı vasiyet metni katılımcılarla paylaşıldı. Katılanlar, fotoğrafların konulduğu alana çiçek bırakıp mum yakarak anma gerçekleştirdi.

Kayda geçen ölümler

Anmada vurgulandığı üzere, Şifa Hastanesi yakınındaki saldırıda Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka dahil olmak üzere toplam 6 gazeteci hayatını kaybetmişti. Bu ölümlerle birlikte, savaşın başlangıcından bu yana İsrail tarafından öldürülen gazeteci sayısı 238'e yükselmişti.