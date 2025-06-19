Berlin'de Greenpeace ve Uluslararası Af Örgütü'nden Farkındalık Eylemi

Farkındalık Eylemi Berlin'de Gerçekleşti

Çevre örgütü Greenpeace ve Uluslararası Af Örgütü aktivistleri, Dünya Mülteci Günü öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de ortak bir eylem düzenledi.

Spree Nehri'nde Görkemli Bir Protesto

Federal Meclis yakınındaki Spree Nehri'nde gerçekleşen eylemde, sınırları sembolize eden kopmuş dikenli tel çizili pankartlar ile "İnsan hakları herkes için geçerlidir", "Sığınma hakkını savun", "İklim krizi sınır tanımaz" yazılı afişler açıldı.

Hükümete Eleştiri

Aktivistler tarafından yapılan basın açıklamasında, Alman hükümeti'ne göç konusunda insanlık dışı ve ırkçı taleplerden yeterince uzak durmadığı yönünde eleştiriler yöneltildi. Uluslararası Af Örgütü'nden Sophie Scheytt, "Mültecileri başarısız sosyal politikanın günah keçisi yapmak yerine, anlatının değiştirilmesi ve korku ortamına kararlılıkla karşı çıkan bir politika gereklidir." şeklinde konuştu.

Tekne Trafiğine Kapatılan Alan

Greenpeace ve Uluslararası Af Örgütü aktivistleri tarafından düzenlenen bu eylem sonucunda, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü öncesinde Federal Meclis çevresi tekne trafiğine kapatıldı.

Çevre örgütü Greenpeace'e bağlı bir grup aktivist, Dünya Mülteci Günü nedeniyle Almanya'nın başkenti Berlin'deki Federal Meclis yanındaki Spree nehrinde farkındalık eylemi yaptı. Nehir üzerinde "İklim krizi sınır tanımaz" yazılı pankart açan Greenpeace üyeleri, nehrin etrafındaki demir parmaklıklara da üzerinde zincir resmi olan pankart astı.

Çevre örgütü Greenpeace'e bağlı bir grup aktivist, Dünya Mülteci Günü nedeniyle Almanya'nın başkenti Berlin'deki Federal Meclis yanındaki Spree nehrinde farkındalık eylemi yaptı. Nehir üzerinde "İklim krizi sınır tanımaz" yazılı pankart açan Greenpeace üyeleri, nehrin etrafındaki demir parmaklıklara da üzerinde zincir resmi olan pankart astı.