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Berlin'de Humboldt Üniversitesinde Filistin'e Destek Gösterisi

Berlin Humboldt Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek için düzenledikleri gösteriyle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 18:41
Berlin'de Humboldt Üniversitesinde Filistin'e Destek Gösterisi

Berlin'de Filistin'e Destek Çağrısı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Humboldt Üniversitesi, öğrencilerin düzenlediği etkileyici bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, Filistin'e destek vermek amacıyla bir araya geldi ve İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Protestonun Detayları

Emil Fischer Anfi Salonu'nun bulunduğu binaya giren öğrenciler, Berlin eyalet hükümetinin 4 Filistin destekçisini sınır dışı etme planlarına karşı da seslerini yükseltti. Göstericiler, binanın pencerelerinden astıkları pankartlarla dikkat çekti. Pankartlarda, "Soykırıma işbirliği yapıyorsunuz", "Sadece bir devlet vardır Filistin 48" ve "Zafere kadar intifada" ifadeleri yer aldı.

Dışarıdaki Destek

Binanın dışında ise yaklaşık 20 kişilik bir grup daha eylem yaptı. Bu göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Boykot İsrail", "Sınırlar kalksın, sınır dışılar olmasın", "Almanya faşist ülke" ve "Direniş uluslararası haktır" gibi sloganlar atarak, içerideki öğrencilere destek verdiler.

Polisin Müdahalesi ve Gözaltılar

Üniversite yönetimi, 40 ila 60 kişi olduğu tahmin edilen eylemcilerin binadan çıkarılmasını talep etti. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, binanın önündeki göstericilere müdahale ederek en az 5 kişiyi gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Humboldt Üniversitesinin Emil Fischer Anfi Salonu'nun bulunduğu...

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Humboldt Üniversitesinin Emil Fischer Anfi Salonu'nun bulunduğu binada, Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve Berlin eyalet hükümetinin 4 Filistin destekçisini sınır dışı etme planlarını protesto etti. Binanın dışında geniş güvenlik önlemi alınırken polis, dışarıda gösteri yapan bir grup öğrenciye müdahale etti ve en az 5 kişiyi gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Humboldt Üniversitesinin Emil Fischer Anfi Salonu'nun bulunduğu...

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Humboldt Üniversitesinin Emil Fischer Anfi Salonu'nun bulunduğu binada, Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve Berlin eyalet hükümetinin 4 Filistin destekçisini sınır dışı etme planlarını protesto etti. Binanın dışında geniş güvenlik önlemi alınırken polis, dışarıda gösteri yapan bir grup öğrenciye müdahale etti ve en az 5 kişiyi gözaltına aldı.

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