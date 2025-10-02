Berlin'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi: 300 Kişi Protestoda

Berlin'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi

Ana tren istasyonunda toplanan grup dayanışma mesajı verdi

Almanya'nın başkenti Berlinde, Küresel Sumud Filosu ile dayanışma amacıyla bir destek gösterisi düzenlendi. Berlin ana tren istasyonunda toplanan yaklaşık 300 kişi, filoya destek ve İsrail aleyhine mesajlar verdi.

Göstericiler, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı protesto ederek sloganlar attı. Katılımcılar arasında Almanya'nın Gazze'ye yönelik politikalarını eleştiren sesler yükseldi ve "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" sloganları öne çıktı.

Polis müdahalesi ve gözaltılar

Protesto, istasyon içinde başlayıp emniyet güçlerinin gelmesiyle birlikte tren garı dışında devam etti. Polis, tren istasyonunda yalnızca yolcuların kalabileceğini belirterek göstericilerin içeriye girişine izin vermedi.

Emniyet yetkilileri, aralarında Yahudilerin de bulunduğu bazı göstericileri gözaltına aldı. Olaylarla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda başka ayrıntıya yer verilmedi.