Ağrı'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı, 4 tutuklama
Merkez ve Patnos'ta planlı operasyon
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında merkez ve Patnos ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Sokak satıcısı oldukları tespit edilen C.A., İ.Ç., D.A., R.O., F.A., R.Ç., E.A. ve M.E. isimli 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 8,64 gram metamfetamin, 0,50 gram esrar, 1 adet av tüfeği, 2 adet dolu kartuş ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü adli makamların talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
