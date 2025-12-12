DOLAR
Ağrı'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 4 Tutuklama

Ağrı merkez ve Patnos'ta düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı; 4'ü mahkemece tutuklandı, adreslerde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:12
Ağrı'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, 4 Tutuklama

Ağrı'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı, 4 tutuklama

Merkez ve Patnos'ta planlı operasyon

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında merkez ve Patnos ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Sokak satıcısı oldukları tespit edilen C.A., İ.Ç., D.A., R.O., F.A., R.Ç., E.A. ve M.E. isimli 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 8,64 gram metamfetamin, 0,50 gram esrar, 1 adet av tüfeği, 2 adet dolu kartuş ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü adli makamların talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

