Yenişehirlioğlu: 'AK Parti yaparsa böyle yapar' mottosu Isparta'da şekil almış

Manisa Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 8. Isparta Kitap Fuarı öncesi Başkan Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 8. Isparta Kitap Fuarı için Isparta'ya geldi. Fuar öncesi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret eden Yenişehirlioğlu'na, ziyaret sırasında AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Başkan Başdeğirmen, yapılan çalışmalarla ilgili bir brifing verdi.

Başkan Başdeğirmen ziyaret nedeniyle Yenişehirlioğlu'na teşekkür ederek şunları söyledi:

"Sayın milletvekilimiz ve grup başkanvekilimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Memleketimizin güzelleşmesi, günden güne daha güçlü hale gelerek, sürekli basamakları yükselterek dünyada etkin hale gelmesinin tabii ki sayın cumhurbaşkanımız, grup başkanvekilimiz ve diğer arkadaşlarımızın çalışmalarıyla olduğunun bilincindeyiz. Rabbim sizlere kolaylıklar versin, daha güçlü bir şekilde hizmet etmeyi de nasip etsin. Bizler de sizlerin yapmış olduğunuz çalışmalarda arkanızdan koşarak, sizlerle beraber yol yürümeye çalışıyoruz. Şehrimiz dünden bugün daha iyi olsun, daha güçlü olsun, daha güzel olsun ki biz Isparta’mızı bir basamak yukarı taşırsak biliyoruz ki ülkemizde kendisini bir basamak yukarı taşıyacaktır. Bağlantılı olarak bu başarının devam etmesi arzumuzdur. Ziyaretlerinizden ve şehrimize ilgi ve alakalarınızdan dolayı teşekkür ederim"

Yenişehirlioğlu ise Isparta'daki çalışmaları yakından görmüş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Günümüzde belediyelerin içine düştükleri durum, yapamadıkları çalışmalar, halktan esirgedikleri hizmetleri düşünecek ve görecek olursak Isparta’da ortaya koyduğunuz belediyecilik anlayışı gerçekten takdire şayan. Bizzat yerinde görüp, tespit ettiğimiz değerli hizmetleri alkışlamaktan başka yapabileceğimiz başka bir şey yok. Allah gücünüzü arttırsın. ‘AK Parti yaparsa böyle yapar mottosu’ Isparta’da şekil almış, maddeye ve hizmete bürünmüş. Gördüklerimden memnunum, kıvanç doluyum. Eğitim ve kültür hayatına verdiğiniz desteklerden dolayı 8. Isparta Kitap Fuarı’nın açılışında konuk olarak bulunuyor olmak benim için bir yazar olarak da ayrı bir ayrıcalık. Isparta’ya ne zaman gelsem gönlüm şenlenerek ayrılmıştır. Sizle beraber olmaktan, Isparta’nın gül kokulu havasını teneffüs etmekten son derece memnunuz. Teşekkür ederim"

Ziyaret, Isparta'daki belediyecilik uygulamalarının değerlendirilmesi ve 8. Isparta Kitap Fuarı'nın açılış programına katılımın ardından son buldu.

